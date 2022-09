Η έκβαση του αγώνα της F1 στη Μόντσα αναμένεται να είναι το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση κορυφής της FIA με τις ομάδες.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Ιταλίας η FIA ανακοίνωσε πως σήμερα Δεύτερα 12 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, συγκαλεί σύνοδο κορυφής με ομάδες της Formula 1 και όλους τους μετόχους. Ο λόγος είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει μελλοντικά το σπορ, ενώ όπως ανακοινώθηκε, ο Σουλαγέμ είχε συνάντηση με κάποιους από τους οδηγούς και συζήτησαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το σπορ. Θέμα συζήτησης θα είναι μεταξύ άλλων και ο χειρισμός της διαδικασίας του αυτοκινήτου ασφαλείας στο τέλος του GP Ιταλίας από τη διεύθυνση αγώνα.

Η ανακοίνωση της FIA αναφέρει: «Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, συγκαλεί σύνοδο κορυφής με τους υπεύθυνους του αγώνα και τους επικεφαλής των ομάδων για να συζητήσουν μια σειρά από αγωνιστικά ζητήματα. Η συνάντηση αυτή ακολουθεί ξεχωριστές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του προέδρου της FIA με ορισμένους οδηγούς. Είναι η πρώτη συνάντηση τέτοιου μεγέθους από το 2013 και είναι μέρος της στρατηγικής του προέδρου να βελτιώσει στα στάνταρ του σπορ. Αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει μέρος μιας σειράς διαβουλεύσεων που θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν τη μελλοντική κατεύθυνση της Formula 1 υπό την καθοδήγηση του προέδρου της FIA».

Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το GP Ιταλίας δεν πέρασε απαρατήρητος, με τα social media να γεμίζουν με αντιδράσεις για τον χειρισμό του Αυτοκινήτου Ασφαλείας όταν εγκατέλειψε ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Μάλιστα, οι αναφορές και συγκρίσεις με το GP Άμπου Ντάμπι του 2021 ήταν αναπόφευκτες, ενώ αρκετοί οδηγοί και παράγοντες ομάδων δεν έμειναν ευχαριστημένοι με το τέλος του αγώνα στη Μόντσα.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, έχει ήδη αποκαλύψει πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα είναι στην κορυφή της λίστας στη συνάντηση με την FIA.

