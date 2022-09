Ακόμη ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σημείωσε ο Τζορτζ Ράσελ στο φετινό πρωτάθλημα της F1, ανεβαίνοντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο βάθρο.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Formula 1 ολοκληρώθηκε με παρουσία στο βάθρο για τη Mercedes-AMG. Η γερμανική ομάδα είδε τον Τζορτζ Ράσελ να κατακτά την 3η θέση στο Grand Prix Ιταλίας, πίσω από τους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ. Ο Βρετανός έκανε τη δουλειά που έπρεπε εκκινώντας από τη 2η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον από τη μεριά του, από 19ος, τερμάτισε 5ος.

Ο 24χρονος Βρετανός παίρνει επιπλέον αυτοπεποίθηση με τα θετικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας επίσης δείγματα σταθερότητας. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Ράσελ ήταν πολύ χαρούμενος με την 3η θέση, αλλά παράλληλα ρεαλιστής αναφορικά με την απόδοση της W13: «Είπα στην ομάδα στον ασύρματο πως δεν έχει σημασία αν είμαστε αργοί ή γρήγοροι, συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε στο βάθρο. Αυτό το τριήμερο δεν ήμασταν εκεί που θέλαμε ως ομάδα, όμως στους τελευταίους τρεις αγώνες έχουμε δύο βάθρα και μία 4η θέση. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό».

Όσο για την προσέγγισή του για τον αγώνα στη Μόντσα, ο Ράσελ δήλωσε: «Έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό με τη στρατηγική αν θέλαμε να παλέψουμε με τον Σαρλ ή τον Μαξ σήμερα. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ γρήγοροι για εμάς σήμερα. Έπρεπε να δοκιμάσουμε κάτι, δεδομένης της θέσης μας προς το παρόν».

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Ράσελ παραμένει στη μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, μιας και είναι 16 βαθμούς πίσω από τον Λεκλέρ και 7 από τον Πέρεζ που είναι 3ος. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών όμως η ζυγαριά γέρνει προς τη Ferrari, η οποία αύξησε τη διαφορά στους 35 βαθμούς μετά το GP Ιταλίας.

