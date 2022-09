Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν πρώτος και ο Κάρλος Σάινθ δεύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Ιταλίας, με τη Scuderia Ferrari να κάνει το 1-2, έχοντας ταχύτερο τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα σημείωσε χρόνο1:22,410 και ήταν 0,077 δευτερόλεπτα ταχύτερος του teammate του, Κάρλος Σάινθ. Δεύτερη σε δυναμική στη διαδικασία εμφανίστηκε η Mercedes-AMG με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Σε ρηχά νερά κινήθηκε η Red Bull Racing στο πρώτο 60λεπτο της ημέρας, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν είδε τον Λάντο Νόρις της McLaren να τον εμποδίζει στην ταχύτερη προσπάθειά του. Ο Ολλανδός κινούνταν ταχύτερα του Λεκλέρ και πιθανότατα θα ήταν εκείνος στην κορυφή. Εντός του ενός δευτερολέπτου ήταν οι πρώτοι 10 οδηγοί, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται δίχως ιδιαίτερα προβλήματα.

Ας δούμε αναλυτική τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Ιταλίας. Αρκετά μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με το που ξεκίνησε η διαδικασία στη θρυλική Μόντσα για να κάνουν τα πρώτα τους αναγνωριστικά περάσματα. Από νωρίς οι ομάδες έστειλαν τους οδηγούς του για πολλούς γύρους ώστε να μαζέψουν κρίσιμα δεδομένα. Στην Ιταλία ανέκαθεν βλέπαμε ακραίες λύσεις αναφορικά με τα επίπεδα κάθετης δύναμης στα μονοθέσια, με την εύρεση του κατάλληλου set-up να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τα προβλήματα δεν έλειψαν, με τους Γκασλί και Σάινθ να επιστρέφουν πρόωρα στα γκαράζ τους, με τον Ισπανό της Ferrari να βγαίνει τελείως από το μονοθέσιο, στο οποίο έσπευσαν άμεσα οι μηχανικοί. Ταχύτερος μετά από τα πρώτα 20 λεπτά ήταν ο Φερστάπεν με τη σκληρή γόμα ελαστικών, ο οποίος είχε σημειώσει το 1:22,853. Πίσω του, πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά ήταν οι δύο οδηγοί της Alpine. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 30 λεπτών, στη 2η θέση είχε ανέβει ο Τσουνόντα, ο οποίος είχε βάλει τη μαλακή γόμα.

Ο Λεκλέρ ήταν ο πρώτος από τις κορυφαίες ομάδες που βγήκε στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών και έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:22,410, ενώ ο Άλμπον σκαρφάλωσε στην 3η θέση με την ίδια γόμα ελαστικών. Όταν ο Φερστάπεν βγήκε στην πίστα, ήταν σε εξαιρετικό ρυθμό, όμως ο Νόρις τον καθυστέρησε και δεν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή.

Ο Ράσελ στη δεύτερη προσπάθειά του με τη μαλακή γόμα κατάφερε να πλησιάσει τον Λεκλέρ, ανεβαίνοντας στη 2η θέση, 0,2 δευτερόλεπτα μακριά. Ο Σάινθ όμως τον εκτόπισε από εκεί όντας λίγο πιο αργός από τον teammate του που δεν βελτίωσε στη δεύτερη προσπάθειά του με τη μαλακή γόμα. O Ισπανός βγήκε στην πίστα μετά από μισή ώρα στο γκαράζ, με την ιταλική ομάδα να αλλάζει στήσιμο και πάτωμα στην F1-75 του. Θετική ήταν και η εμφάνιση των οδηγών της Alpine, οι οποίοι είχαν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες ομάδες του midfield.

Στα τελευταία 15 λεπτά, είδαμε τις ομάδες να επικεντρώνονται σε ρυθμό αγώνα, μιας και οι συνθήκες θα είναι παρόμοιες με αυτές του αγώνα της Κυριακής. Ο Ντε Βρις που οδηγεί για την Aston Martin στη διαδικασία έψαξε ένα καλό χρόνο, όμως ένα λάθος του στο σικέιν “Ασκάρι” δεν του το επέτρεψε. Οι τελευταίες στιγμές ήταν διαδικαστικές, με ομάδες και οδηγούς να ολοκληρώνουν τα προγράμματα που είχαν ορίσει για την πρώτη περίοδο δοκιμών στο Grand Prix Ιταλίας.

The guys improve their times as they box after the second run.



It’s currently:

P12 Kevin ⏱ 1:24.006

P15 Antonio ⏱ 1:24.317#HaasF1 #ItalianGP #FP1 pic.twitter.com/zSSbnZzulQ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 9, 2022

Η δράση συνεχίζεται με το FP2 στις 18:00 ώρα Ελλάδος, με τις ομάδες να εστιάζουν σε βελτίωση του set-up και στο ρυθμό αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Ιταλίας

Φωτογραφίες: leclerc16cl/twitter