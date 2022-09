MotoGP: O Μαρκο Μπεζέκι συνεχίζει στην ομάδα του Ρόσι το 2023 (vid)

Η Mooney VR46 επιβεβαίωσε ότι ο Μάρκο Μπεζέκι θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά στην ομάδα της Ducati.

Η φετινή χρονιά για τον Μάρκο Μπεζέκι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είναι εντυπωσιακή με τον Ιταλό rookie να έχει δείξει σε αρκετές περιπτώσεις την ταχύτητά του. Στην ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι, την Mooney VR46, έχει βρει την υποστήριξη που χρειάζεται και με την απόδοσή του έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων.

Για το 2023 ο Μπεζέκι θα παραμείνει στην ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι και θα συνεχίσει να οδηγεί την μοτοσικλέτα της Ducati. Δίπλα του είναι πολύ πιθανό να έχει τον Λούκα Μαρίνι, ενώ αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί είναι αν θα έχει στη διάθεσή του μια εργοστασιακή Ducati GP22 ή θα χρησιμοποιήσει το προηγούμενο μοντέλο της ιταλικής ομάδας (GP21).

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η τελική του θέση στο πρωτάθλημα και αν τελικά καταφέρει να πάρει τον τίτλο του νεοφερμένου της χρονιάς (MotoGP Rookie of the Year). Παράλληλα, θα πρέπει να δούμε αν η ομάδα του Ρόσι συμφωνήσει με την Ducati για μία ή δύο καινούριες μοτοσικλέτες το 2023. Όλα αυτά μένει να διευκρινιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

NO-TRANSFER NEWS: Update your next season #MotoGP line-up. #MarcoBezzecchi is a 2023 Mooney VR46 Racing Team rider 😎#MooneyVR46RacingTeam #MotoGP2023 @MotoGP @Marco12_B pic.twitter.com/uCMILi8Bod