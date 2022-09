O πρώην πρωταθλητής της F1 βλέπει αλλαγή στη δυναμική εντός της Mercedes-AMG Petronas,

Για μία ακόμη φορά ο Ζακ Βιλνέβ δεν δίστασε να «ρίξει τα βέλη του» προς τον οδηγό της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον. Η αφορμή ήταν το αποτέλεσμα του Grand Prix Ολλανδίας και τα μηνύματα γεμάτα εκνευρισμό του Βρετανού στον ασύρματο μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν με τη μέση γόμα ελαστικών, ενώ όλοι οι κορυφαίοι συνδυασμοί πίσω του είχαν τη μαλακή γόμα ελαστικών, που τους έδινε περισσότερη πρόσφυση και ταχύτητα. Ως αποτέλεσμα έπεσε στην 4η θέση, αλλά κατάφερε να παραμείνει εκεί μπροστά από τους Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ. Ο Βιλνέβ όμως δεν υπολογίζει το λάθος της Mercedes που έφερε τον οδηγό της εκτός διεκδίκησης της νίκης.

«Βλέπω αλλαγή εντός της Mercedes. O Ράσελ εξελίσσεται γρήγορα σε ηγέτη της ομάδας. Πήρε την απόφαση να πάει για τα μαλακά ελαστικά μόνος του. Ο Χάμιλτον με όλη του την εμπειρία και τα πρωταθλήματα μπορούσε να κάνει το ίδιο», είπε ο Καναδός στο Formule1.nl.

Επιπλέον ο Βιλνέβ έδειξε ενοχλημένος με τον τρόπο με τον οποίο ο Χάμιλτον μίλησε στην ομάδα του για τη λάθος στρατηγική που επέλεξε στο τελευταίο μέρος του αγώνα: «Έμεινα έκπληκτος με το ξέσπασμα του Λιούις Χάμιλτον στον αγώνα, ειδικά με τον τρόπο που μίλησε. Ήταν επιθετικός και σχεδόν προσβλητικός. Είναι καλό που ζήτησε συγγνώμη αλλά αυτό δεν αρμόζει σε έναν πρωταθλητή. Με όλα όσα σημαίνει για εκείνον η ομάδα, δεν πρέπει να μιλάς για εκείνους με αυτό τον τρόπο».

Αυτή ήταν η τρίτη φορά στο 2022 που ο Λιούις Χάμιλτον διεκδίκησε νίκη, μετά τους αγώνες στη Μ. Βρετανία και την Ουγγαρία. Η απόδοση της W13 E-Performance έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τον Βρετανό να γνωρίζει πως μπορεί να ελπίζει σε θρίαμβο εντός της σεζόν.

Από τη μεριά του, ο Βιλνέβ ετοιμάζεται για το αγωνιστικό τριήμερο στη Μόντσα, μιας και θα οδηγήσει το μονοθέσιο της Alpine του 2021 στην ιστορική πίστα.

