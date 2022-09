Στη Scuderia Ferrari δεν επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία αναφορικά με τις ελπίδες της για νίκη στο GP Ιταλίας.

Στις αρχές του 2022 ένας αγώνας που η Scuderia Ferrari στόχευε να κερδίσει οπωσδήποτε δεν ήταν άλλος από το Grand Prix Ιταλίας. Ειδικά μετά την αποτυχία στην Ίμολα, η νίκη ήταν μονόδρομος για τη Μόντσα, τον αγώνα που ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή περιοδεία της Formula 1.

Οι τελευταίοι αγώνες έχουν αποδειχθεί πολύ δύσκολοι για το ιταλικό εργοστάσιο και αυτό έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους οδηγούς της. Μάλιστα, ο Σαρλ Λεκλέρ πιστεύει πως η Μόντσα δεν ταιριάζει στην F1-75, παρά το γεγονός πως το ιταλικό εργοστάσιο ετοιμάζει μια ειδική πίσω αεροτομή αποκλειστικά για το συγκεκριμένο Grand Prix.

«Στα χαρτιά είναι μία πίστα που δεν μας βολεύει δυστυχώς. Αλλά τέλος πάντων, ανυπομονώ να βρεθώ στη Μόντσα. Ανέκαθεν είχαμε τεράστια υποστήριξη από τους οπαδούς μας. Για το λόγο αυτό θέλω να είμαι εκεί, μου αρέσει. Αλλά όπως όλα δείχνουν πιστεύω πως τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα απ’ ότι στο Ζάντβορτ. Όλοι έχουν βελτιωθεί στους τελευταίους αγώνες κι εμείς δυσκολευόμαστε στο ρυθμό αγώνα. Τώρα πλέον η Mercedes έχει μπει στη μάχη και είναι πολύ γρήγορη. Ειδικά στις σκληρές γόμες είναι τρομερά γρήγορη. Εμείς στην Ολλανδία με τη μέση γόμα, ήμασταν πιο αργοί απ’ όσο υπολογίζαμε», ανέφερε ο Μονεγάσκος μετά το Grand Prix Ολλανδίας.

Ο αγώνας του Ζάντβορτ ήταν ο τρίτος συνεχόμενος όπου η Ferrari ήταν σε ρυθμό αγώνα πιο αργή από τις Mercedes-ΑMG και Red Bull Racing. Μάλιστα ήταν ο πρώτος στο 2022 όπου η γερμανική ομάδα ήταν ταχύτερη στον αγώνα από όλους.

Βέβαια η πίστα της Μόντσα αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τη Mercedes W13 E-Performance λόγω των μεγάλων ευθειών που είναι η αχίλλειος πτέρνα του μονοθεσίου της. Επιπλέον οι φήμες περί αλλαγής μονάδας ισχύος στον Λιούις Χάμιλτον «κάνουν το γύρο» του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ο Βρετανός θα εκκινήσει τελευταίος τον αγώνα.

