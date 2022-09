Η φετινή κατάρα της Ferrari συνεχίζεται δίχως διακοπή, ακόμα και όταν ετοιμάζεται για τον εντός έδρας αγώνα της.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η φετινή σεζόν για τη Scuderia Ferrari στη Formula 1. Η ιταλική ομάδα αγωνιστικά δεν αποδίδει τα αναμενόμενα τους τελευταίους μήνες και αυτό αποτυπώνεται στη βαθμολογία. Όμως και εξωαγωνιστικά η κατάσταση δεν είναι καλύτερη.

Λίγες ώρες μετά την απογοητευτική εμφάνιση στην Ολλανδία, το φορτηγό που μετέφερε τον εξοπλισμό της ομάδας με προορισμό τη Μόντσα όπου θα διεξαχθεί ο επόμενος αγώνας της Formula 1, έμεινε στο δρόμο με κάποιου είδους μηχανικό πρόβλημα. Μάλιστα, ήταν τόσο σοβαρό που χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών. Κάποιος οπαδός του σπορ είδε σταματημένο το όχημα στα χρώματα της Scuderia και τράβηξε φωτογραφίες, τις οποίες μοιράστηκε στο διαδίκτυο.

🚨| The Ferrari truck suffered a breakdown on the way to Monza.



This season is cursed 🙃 pic.twitter.com/70tQy4Kskg