Ιδιαίτερα χαρούμενος με το βάθρο στο Grand Prix της F1 στην Ολλανδία ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έμεινε ευχαριστημένος με το ρυθμό της W13.

Το καλύτερο αποτέλεσμά του στη Formula 1 ισοφάρισε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τη δεύτερη θέση στο Grand Prix Ολλανδίας όπου κυριάρχησε ο Μαξ Φερστάπεν. Παρά την κακή του εκκίνηση, ο Βρετανός εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα της W13 και το γεγονός πως η ομάδα του επέλεξε καλύτερη στρατηγική για τον ίδιο έναντι του teammate του Λιούις Χάμιλτον.

Παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να απειλήσει για τη νίκη, μετά το πέσιμο της καρό σημαίας ήταν πολύ χαρούμενος με την ταχύτητα που έδειξε η γερμανική ομάδα στο Ζάντβορτ.

«Ως ομάδα είχαμε τρομερό ρυθμό σήμερα αλλά ξέρω πως το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαμε. Αττή η εμφάνιση μας δίνει άπλετη αυτοπεποίθηση και πίστη πως μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Είναι φοβερό να βλέπουμε τρεις διαφορετικές ομάδες στο βάθρο και εμείς ως Mercedes πλησιάζουμε στην κορυφή. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε», ανέφερε ο 24χρονος.

P2 for @GeorgeRussell63 at the #DutchGP

Πολύ τρομακτική ήταν η στιγμή που ο Ράσελ προσπερνούσε τον Χάμιλτον, με τους δύο να έρχονται πολύ κοντά στο να έχουν επαφή. Τα φθαρμένα ελαστικά του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή και η διαφορά στην ταχύτητα με το DRS έκανε τους ανθρώπους της Mercedes να καρδιοχτυπήσουν.

LAP 64/72



Silver Arrows side by side...



Russell overtakes Hamilton and moves up to P2#DutchGP #F1