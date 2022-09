Ο οδηγός της Aston Martin F1 έδειξε τις ικανότητες του και στην οδήγηση εκτός δρόμου.

Άδοξο φινάλε είχε το πρώτο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ολλανδίας για τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός έμεινε μόλις δέκατος-ένατος στο Q1 της μάχης του Ζάντβοορτ και ως συνέπεια, θα εκκινήσει τον δέκατο-πέμπτο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2022 από την ουρά του grid.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 που έχει ήδη ανακοινώσει πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από το σπορ, ήταν σε γρήγορο γύρο που μάλιστα πιθανώς θα του εξασφάλιζε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διαδικασίας, ώσπου ένα λάθος τον καταδίκασε σε αποκλεισμό.

Seb keeping an eye on the action from the garage as @lance_stroll prepares for Q3. 💚#F1 #DutchGP pic.twitter.com/P7MBtvllnY