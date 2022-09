Δείτε πόντο-πόντο και δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο πως εξελίχθηκε η μάχη της pole στο GP της F1 στην Ολλανδία.

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την pole position μπροστά στους συμπατριώτες του, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας.

Αυτή ήταν η τέταρτη φετινή pole position για τον οδηγό της Red Bull Racing αλλά και η πιο κοπιαστική αφού η διαφορά των 21 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον δεύτερο Σαρλ Λεκλέρ, ήταν η μικρότερη που έχουμε δει φέτος στο κυνήγι της pole!

Μάλιστα η Formula 1 έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολύ ενδιαφέρον video στο οποίο βλέπουμε τις προσπάθειες των δύο οδηγών σε αντιπαραβολή. Όλες οι κινήσεις τους στο σιρκουί που βρίσκεται στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας, που κέρδιζε ο ένας έδαφος έναντι του άλλου αλλά και αναλυτική σύγκριση των χρόνων τους. Όχι μόνο συνολικά αλλά και χωρίζοντας το Ζάντβοορτ στους τρεις τομείς του.





Ο πρώτος τομέας της πίστας ανήκε στο Μονεγάσκο, που ήταν ταχύτερος κατά 74 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Ολλανδός απάντησε στον δεύτερο τομέα και εκεί ήταν που ουσιαστικά εξασφάλισε την pole αφού ήταν 0.191sec ταχύτερος. Έτσι, παρότι ο Λεκλέρ επικράτησε και στον τρίτο τομέα, κατά 96 χιλιοστά του δευτερολέπτου, συνολικά, ήταν πιο αργός από τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…



Only 0.021 seconds in it... 🤯



Take a look at where time was lost and gained for Max and Charles as they went for pole position! 📊#DutchGP #F1 pic.twitter.com/xyw6V42cwW