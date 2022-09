O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ελάχιστα ταχύτερος από τον Σάινθ στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Ζάντβορτ.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ολλανδίας με τη Scuderia Ferrari να κάνει το 1-2 στο FP2, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι ο ταχύτερος. Ο Μονεγάσκος σημείωσε το 1:12,345 και ήταν μόλις τέσσερα χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του Κάρλος Σάινθ με τους δύο οδηγούς να είναι στη μαλακή γόμα ελαστικών. Πίσω τους βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν 72 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον ταχύτερο χρόνο.

Αρκετά μικρές ήταν οι διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να είναι 4ος, μόλις ένα δέκατο μακριά από την κορυφή. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Red Bull Racing, με τον Φερστάπεν να είναι μόλις στην 7η θέση. Αντίθετα, πολλά ήταν τα χαμόγελα στο στρατόπεδο της Aston Martin, με τον Λανς Στρολ να βρίσκεται στην 6η θέση της κατάταξης.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP2 του Grand Prix Ολλανδίας. Οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με το που άνοιξε το πράσινο φως στο τέλος του pit-lane, με άπαντες εκτός του Φερστάπεν να είναι στη μέση γόμα. Ο Ολλανδός είχε επιλέξει τη μαλακή γόμα για την αρχή της διαδικασίας και είχε τον καλύτερο χρόνο.

The orange smoke tells you that @Max33Verstappen is back out on track after his FP1 gearbox issues 🙌#DutchGP #F1 pic.twitter.com/H4zWoDNvzq — Formula 1 (@F1) September 2, 2022

Όμως μέχρι να συμπληρωθούν 15 λεπτά, ο Σάινθ είχε ανέβει στην κορυφή της κατάταξης με το 1:13,412, όντας 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Λεκλέρ και μισό δέκατο ταχύτερος του Φερστάπεν.

Η Mercedes ήταν αρκετά υποτονική με τον Ράσελ στην 4η θέση, ενώ ο Χάμιλτον πάλευε με το μονοθέσιο, το οποίο χρειαζόταν εμφανώς αλλαγές στο στήσιμο. Μόνο ο Γκασλί δεν είχε βγει από το γκαράζ του στα πρώτα 20 λεπτά.

Halfway mark in FP2...



Sainz is quickest followed by Hamilton and Russell #DutchGP #F1 pic.twitter.com/IiP360cpHa September 2, 2022

H Williams ήταν η πρώτη ομάδα που επέστρεψε στην πίστα, με τον Άλμπον να είναι στη μαλακή γόμα και να βελτιώνει άμεσα το χρόνο του και αυτό τον έφερε στην 5η θέση. Λίγο αργότερα είχε έρθει η ώρα των ταχύτερων συνδυασμών να κάνουν χρόνους με τη μαλακή γόμα.

Ο Σάινθ ανέβηκε στην 1η θέση με το 1:12,349, με τον Ράσελ μόλις τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του, όμως ο Βρετανός δεν «έπιασε» το χρόνο που έκανε στο FP1. Εντυπωσιακή ήταν η διαφορά από τον Φερστάπεν, ο οποίος ήταν 0,693 δευτερόλεπτα μακριά από τον Ισπανό της Ferrari. O Ολλανδός σε εκείνο το σημείο ήταν πιο αργός ακόμα και από τον Στρολ της Aston Martin, o oποίος είχε έναν εξαιρετικό χρόνο όντας 4ος.

Hi @JamieChadwick 👋



The @WSeriesRacing championship leader is keeping a close eye on FP2 in the Williams garage 👀#DutchGP #F1 pic.twitter.com/sH6YOHvXux — Formula 1 (@F1) September 2, 2022

Όταν έβαλε τη μαλακή γόμα ο Χάμιλτον ανέβηκε στη 2η θέση όντας χιλιοστά πίσω από τον Σάινθ, ενώ ο Λεκλέρ κατάφερε να κινηθεί ταχύτερα όλων με το 1:12,345. Πολύ καλός ήταν ο ρυθμός του Νόρις, με τον Βρετανό να βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ απογοητευτική ήταν η εμφάνιση του Πέρεζ, ο οποίος ήταν εκτός 10άδας.

Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, είδαμε τις ομάδες να εστιάζουν στο ρυθμό αγώνα και στη συλλογή δεδομένων για τη συνέχεια του τριημέρου. Έχουμε δει εξάλλου τη δυναμική να αλλάζει σημαντικά από τις κατατακτήριες στον αγώνα, όμως στο Ζάντβορτ το προσπέρασμα είναι πολύ δύσκολο.

Τα απρόοπτα όμως δεν έλειψαν από το FP2. Με περίπου 10 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας, ο Τσουνόντα έχασε τον έλεγχο στην έξοδο της στροφής 10 και η AT03 κόλλησε στην αμμοπαγίδα.

🔴 RED FLAG 🔴



Tsunoda has beached his car in the gravel #DutchGP #F1 pic.twitter.com/YIWvV0vrum — Formula 1 (@F1) September 2, 2022

Μόλις 4 λεπτά απέμεναν όταν κυμμάτησαν και πάλι οι πράσινες σημαίες, με τις ομάδες να βγάζουν τα μονοθέσιά τους για μερικούς γύρους ακόμη. Επιπλέον οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν και δοκιμαστικές εκκινήσεις μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο FP2.

Αποτελέσματα FP2 GP Ολλανδίας

Φωτογραφίες: Ferrari