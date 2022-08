Η McLaren ανακοίνωσε ότι ο Ντάνιελ Ρικάρντο δεν θα συνεχίσει να τρέχει με την ομάδα μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Τα ντόμινο συνεχίζουν να πέφτουν στο μεταγραφικό παζάρι της Formula 1 και η επόμενη μεγάλη κίνηση που ανακοινώθηκε είναι η -αναμενόμενη- διακοπή της συνεργασίας ανάμεσα στη McLaren και τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Το «διαζύγιο» ήταν συναινετικό, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και ανοίγει το δρόμο για τον Όσκαρ Πιάστρι, όταν (και αν) ο νεαρός Αυστραλός καταφέρει να ξεμπερδέψει με την Alpine.

Στη δεύτερή του σεζόν στη Formula 1, ο Αυστραλός δεν απέδιδε τα αναμενόμενα και ήταν στους περισσότερους αγώνες πίσω από τον Λάντο Νόρις. Παρά τις διαβεβαιώσεις πριν από μερικές εβδομάδες πως ο Αυστραλός είναι αφοσιωμένος στην ομάδα του Ουόκιν, στο παρασκήνιο είχαν ξεκινήσει διαδικασίες, ώστε οι δύο πλευρές να χωρίσουν δρόμους.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.



The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.