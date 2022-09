Ο Βρετανός πήρε πίσω τους χαρακτηρισμούς που είχε κάνει για τη Red Bull Racing πίσω στο 2011 και έδωσε τα εύσημα στην αυστριακή ομάδα για την πορεία της στην F1.

Πριν από 11 χρόνια ο Λιούις Χάμιλτον - και ίσως όχι μόνο αυτός- δεν περίμενε να δει τη Red Bull Racing να έχει μία τόσο επιτυχημένη πορεία στη Formula 1, παρά το γεγονός πως εκείνη τη σεζόν ήταν καθοδόν για το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Εκείνη την περίοδο η αυστριακή ομάδα έφτασε τελικά στην κατάκτηση τεσσάρων συνεχόμωνων νταμπλ, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ ως πρώτο βιολί. Όμως στην υβριδική εποχή του σπορ, δεν κατάφερε ποτέ να «πιάσει» τα επίπεδα της Mercedes-AMG, παρά μόνο το 2021 όταν και πήρε τελικά το πρωτάθλημα οδηγών με τον Μαξ Φερστάπεν.

Έπειτα από 14 αγώνες στο 2022 ο Ολλανδός οδηγός έχει προβάδισμα 93 βαθμών στη βαθμολογία, με τον Χάμιλτον να ερωτάται σχετικά με τη γνώμη του για τη Red Bull Racing στη φετινή χρονιά. Ο Βρετανός επέλεξε να πει μόνο καλά λόγια για την αυστριακή ομάδα και τον επικεφαλής τεχνικό της, Έντριαν Νιούι..

«Είμαι εντυπωσιασμένος με τον Νιούι και την ομάδα του. Η Red Bull είχε για πολύ καιρό γρήγορα μονοθέσια. Ανέκαθεν είχαν στημένα ψηλά από το έδαφος τα μονοθέσιά τους και είχαν περισσότερη αντίσταση αέρα. Νομίζω πως συνειδητοποίησαν πως δεν είχαν κακό κινητήρα αλλά το drag του μονοθεσίου τους ήταν έντονο. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά. Οτιδήποτε έχω πει για την ομάδα αυτή κατά το παρελθόν, δεν το εννοούσα αρνητικά. Νομίζω στο παρελθόν είπα πως είναι απλά μία ομάδα ποτών ή κάτι τέτοιο. Τότε εστίαζα στο ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες για επιτυχία οι κατασκευαστές, αλλά αποδείχθηκα και εγώ και όλοι λάθος. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Δεν εκπλήσσομαι με τα όσα έχει κάνει ο Νιούι εφέτος. Είναι εντυπωσιακό, αλλά πιστεύω πως οι δικοί μας μηχανικοί θα τους φτάσουν σε απόδοση», ανέφερε ο Βρετανός στο motorsport.com.

Πολλές ομάδες που κυριαρχούσαν στο παρελθόν έχουν να δουν πρωτάθλημα πολλά χρόνια. Η McLaren κατέκτησε το τελευταίο της πρωτάθλημα οδηγών το 2008, ενώ η Scuderia Ferrari το 2007. Η Williams που είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα σε πρωταθλήματα κατασκευαστών, έχει να δει τίτλο από το 1997.

Fourteenth to first 🔁 Fourteenth to first...pic.twitter.com/5qBoEhowWu