Ο Ισπανός οδηγός της Alpine πήρε πίσω τους χαρακτηρισμούς που έκανε στο Σπα για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes.

Ο απόηχος του Grand Prix Βελγίου περιλάμβανε τους Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο εκτός από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν, που εκκίνησε 14ος. Η αιτία ήταν η σύγκρουση των δύο οδηγών και οι δηλώσεις τους, με τον Βρετανό να μην επιθυμεί να μιλήσει στον Ισπανό, έπειτα από την «έκρηξή» του στον ασύρματο. Μπορεί αρκετοί να χαρακτήρισαν προσβλητική τη στάση του 2 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, ωστόσο ο οδηγός της Mercedes-AMG είδε την όλη κατάσταση χιουμοριστικά και «τρόλαρε» τον Αλόνσο.

Η Formula 1 επισκέπτεται αυτό το τριήμερο το Ζάντβορτ για το Grand Prix Ολλανδίας, με τον Αλόνσο να ερωτάται σχετικά με το αν μετάνιωσε για τα λόγια που είπε για τον Χάμιλτον και ανέφερε: «Έχει γιγαντωθεί το ζήτημα. Πρώτα απ’ όλα ο Λιούις είναι πρωταθλητής, είναι θρύλος της εποχής μας και όταν πεις κάτι για έναν Βρετανό οδηγό, τότε η ανάμειξη των μίντια είναι τεράστια. Αλλά, ναι, θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Νιώθω… Δεν σκέφτομαι το τι είπα. Δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή υπαιτιότητα, για να είμαι ειλικρινής βλέποντας και τις επαναλήψεις του συμβάντος. Εκείνη τη στιγμή όπου “βράζει” το αίμα και πάνω στην αδρεναλίνη της στιγμής, το να μάχομαι για τις πρώτες τρεις θέσεις με έκανε να πω αυτά που δεν έπρεπε πω. Αλλά όπως είπα μετά τον αγώνα, ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν».

Επιπλέον ο Ισπανός τόνισε πως θα μιλήσει ο ίδιος με τον Χάμιλτον για να του ζητήσει συγγνώμη προσωπικά: «Όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Όταν θα κάνουμε τις συνεντεύξεις για την τηλεόραση θα τον προσεγγίσω και θα του πω συγγνώμη αν παρεξήγησε αυτά που είπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για εκείνον και τρέφω τεράστιο σεβασμό για τον Λιούις».

Παρεμπιπτόντως, ο Αλόνσο πήρε τελικά το υπογεγραμάενο καπελάκι που του έστειλε ο Χάμιλτον.

BREAKING: And here you go: Mr @alo_oficial with the signed cap of Mr @LewisHamilton !!!#F1 #Formula1 #Zandvoort #DutchGP #Alonso #Hamilton pic.twitter.com/Snrtqk773x