Αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις της Ferrari πως, σε αντίθεση με το Σπα, δεν θα έχει μειονέκτημα έναντι της Red Bull Racing στις ευθείες της Μόντσα.

Πριν από την έναρξη του Grand Prix Βελγίου, κανένας δεν περίμενε πως η Red Bull Racing θα πραγματοποιήσει μία τόσο επιβλητική εμφάνιση. Η RB18 ήταν το κορυφαίο μονοθέσιο στις ευθείες ενώ ήταν επίσης εξαιρετικό στις στροφές και επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να πανηγυρίσει μία από τις πιο εύκολες νίκες στην καριέρα του, παρότι εκκίνησε από τη 14η θέση.

Η ταχύτητα του μονοθεσίου των «ταύρων» έφερε τεράστιες ανησυχίες στις υπόλοιπες ομάδες, όχι όμως στη Scuderia Ferrari. Ο επικεφαλής της, Ματία Μπινότο, παραδέχθηκε πως συμβιβάστηκαν με μία μέση λύση στο στήσιμο της F1-75 και είναι αισιόδοξος πως στη Μόντσα, στον εντός έδρας αγώνα των κόκκινων στις 11 Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να ανταγωνιστούν τη Red Bull.

«Για τη Μόντσα δεν ανησυχώ γιατί κι εδώ στο Σπα είχαμε μία πιο μικρή αεροτομή να χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν το κάναμε γιατί πιστεύουμε πως ήταν η λάθος επιλογή. Με βάση τις υψηλές θερμοκρασίες και την υψηλή φθορά, αυτό που με ανησυχεί είναι πως η Red Bull είχε μία πίσω αεροτομή χαμηλής αρνητικής άντωσης, αλλά είχε φοβερή ταχύτητα στις στροφές, όπου χρειάζεσαι την αεροδυναμική απόδοση. Έχουν και τα δύο: χαμηλή αρνητική άντωση και υψηλή αεροδυναμική απόδοση. Στη Μόντσα εμείς σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε μία πολύ διαφορετική πίσω αεροτομή, οπότε η ταχύτητα στις ευθείες δεν είναι το πρόβλημα. Αλλά συνολικά το ανησυχητικό είναι όλη η απόδοση που έδειξε η Red Bull στον αγώνα», ανέφερε ο Ιταλός στο motorsport.com.

Στον αγώνα του Σπα τέθηκε σε ισχύ η τεχνική ντιρεκτίβα της FIA σχετικά με τα εύκαμπτα πατώματα ορισμένων μονοθεσίων της F1. Ο Μπινότο αρνήθηκε πως η οδηγία της FIA επηρέασε την απόδοση της F1-75 και απέδωσε την κακή εμφάνιση της ομάδας του στη συνολική απόδοση μεταξύ αεροδυναμικής και ισχύς του κινητήρα.

Hop in, team! There’s another race weekend to be getting on with ✌️#essereFerrari 🔴 #DutchGP pic.twitter.com/an3LzqxZLn