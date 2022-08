Στη Scuderia Ferrari παραδέχονται την κυριαρχία της Red Bull Racing στο Σπα, όμως πιστεύουν πως δεν θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και στους επόμενους αγώνες.

Πριν την επιστροφή στη δράση λόγω του καλοκαιρινού διαλείμματος, κανείς δεν περίμενε πως στο Grand Prix Βελγίου ο Μαξ Φερστάπεν θα κερδίσει με τόση άνεση και μάλιστα εκκινώντας 14ος. Ο Ολλανδός ήταν ταχύτατος από την πρώτη στιγμή στο τριήμερο και πλέον βρίσκεται αγκαλιά με το δεύτερο πρωτάθλημά του στη Formula 1.

Η Scuderia Ferrari μπορεί να πήρε ακόμη μία pole position στο 2022, όμως δεν την μετέτρεψε σε νίκη. Ο Κάρλος Σάινθ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με τη φθορά των ελαστικών του και τερμάτισε μισό λεπτό μακριά από την κορυφή. Η απόδοση της F1-75 προβλημάτισε ιδιαίτερα την ομάδα και τους οδηγούς της, με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG να τερματίζει δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον Ισπανό.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, θέλησε να αναφερθεί στην απόδοση του μονοθεσίου του και παραδέχθηκε πως η Red Bull Racing ήταν μακράν ταχύτερη στο Σπα: «Υπήρχε μεγάλη διαφορά σε εμάς και τη Red Bull αυτό το τριήμερο. Αν δω τι έγινε και σε προηγούμενους αγώνες, στην Ουγγαρία ήταν λίγο ταχύτερή μας η Red Bull, σε μία πίστα που απαιτεί υψηλά επίπεδα κάθετης δύναμης, πολύ διαφορετική από το Σπα. Το μονοθέσιο της Red Bull ήταν ταχύτερο από πλευράς συνολικής απόδοσης. Το Σπα είναι μία πίστα που χρειάζεται καλή αποδοτικότητα ανάμεσα στα επίπεδα αεροδυναμικής και ισχύoς της μονάδας ισχύος. Επιπλέον είχαμε έντονη φθορά στα ελαστικά μας και πρέπει να το εξετάσουμε. Είναι καλύτεροι από εμάς και στη φθορά των ελαστικών. Είναι ταχύτεροι από εμάς απ’ ό,τι ήλπιζα».

Παρά την απογοητευτική εμφάνιση στο Βέλγιο, ο Μπινότο είναι αισιόδοξος πως η διαφορά από τους «ταύρους» θα είναι μικρότερη στους επόμενους αγώνες: «Σίγουρα η διαφορά που είδαμε εδώ δεν θα είναι ίδια ξανά. Το Σπα πάντα μεγαλώνει τις διαφορές επειδή είναι μία τόσο μεγάλη πίστα και όταν έχεις ένα προβάδισμα, τότε είναι πολύ εμφανές και μεγάλο στην πίστα αυτή. Ελπίζουμε να είμαστε πιο κοντά στους επόμενους αγώνες. Ακόμα πιστεύω πως έχουν ένα καλύτερο μονοθέσιο, αλλά πιστεύω πως η φθορά των ελαστικών ήταν αυτό που επηρέασε περισσότερο την απόδοση εδώ. Πρέπει να το κατανοήσουμε και να το λύσουμε αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Μετά το Grand Prix Βελγίου η Scuderia Ferrari βρίσκεται 118 βαθμούς πίσω από τη Red Bull Racing στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

