Ο πρώην οδηγός της F1, Τζόνι Χέρμπερτ, απορεί πλέον με τον τρόπο με τον οποίο η Scuderia Ferrari διαχειρίζεται τους αγώνες της.

Για μία ακόμη φορά στο 2022 η Scuderia Ferrari δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει με την εμφάνισή της στο αγωνιστικό τριήμερο. Η F1-75 ήταν κατώτερη των περιστάσεων και δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τη Red Bull RB18. Παρά το γεγονός πως ο Κάρλος Σάινθ εκκίνησε από την pole position, τερμάτισε μισό λεπτό πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

Όμως η στρατηγική της Ferrari μπήκε για μία ακόμη φορά στο μικροσκόπιο. Αφορμή ο χειρισμός της στρατηγικής του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος μπήκε στον 42ο γύρο για αλλαγή ελαστικών, όμως μπήκε με περισσότερα χιλιόμετρα στο pit-lane και δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο πρώην οδηγός της Formula 1, Τζόνι Χέρμπερτ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με τη Ferrari.

«Ακούς τις συζητήσεις που έχουν με τον Σαρλ. Σχεδόν τον ρωτάνε και είναι αυτός που φτιάχνει τη στρατηγική τους, τι θέλει να κάνουν και πώς να το κάνουν. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στο grid. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουν τον οδηγό τι θέλει να κάνει. Προφανώς έχει πληγεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και είναι κάτι το οποίο είπε στο περίπου ο Σαρλ, “θέλω να πάρω τον έλεγχο προς το παρόν”. Αυτό είναι προσόν για να είμαι ειλικρινής, ήξερε τι έκανε το μονοθέσιο και πώς να επεκτείνει τη ζωή του ελαστικού. Αλλά χρειάζεσαι και τη στήριξη της ομάδας την ίδια στιγμή. Δεν μπορεί να προσπαθεί μόνο η μία πλευρά, ήδη έχει πολύ βάρος στους ώμους του με το να προσπαθεί να επαναφέρει το μονοθέσιο στις νίκες», δήλωσε ο Χέρμπερτ στο Sky Sports.



Με το αποτέλεσμα του αγώνα στο Βέλγιο, ο Λεκλέρ είναι πλέον 98 βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν στο πρωτάθλημα. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Scuderia Ferrari βρίσκεται 118 βαθμούς πίσω από τη Red Bull Racing.

Another race coming up this weekend, a chance to come back fighting 💪 #essereFerrari 🔴 #BelgianGP pic.twitter.com/nDzOL7Qn5l