Χάμιλτον: Απογοητευμένος, γύρισε με τα πόδια στα pit (vid)

O Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του Grand Prix Βελγίου, μετά την επαφή του μονοθεσίου του με αυτό του Φερνάντο Αλόνσο.

Όλα στραβά πηγαίνουν φέτος για τον Λιούις Χάμιλτον, καθώς πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει με την συμπεριφορά του μονοθεσίου της Mercedes-AMG, είδε τον αγώνα του στο Βέλγιο να σταματά μόλις στον πρώτο γύρο. Αιτία η επαφή που είχε με την Alpine του Φερνάντο Αλόνσο, τη στιγμή που μονομαχούσαν για τη δεύτερη θέση στο Σπα.

Το μονοθέσιο του Χάμιλτον υπέστη ζημιές που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει άμεσα, ενώ ο Ισπανός συνέχισε. Ο Χάμιλτον, εμφανώς απογοητευμένος επέστρεψε με τα πόδια στα pit της Mercedes, ενώ ο Αλόνσο τον χαρακτήρισε "ηλίθιο", μιλώντας στον ασύρματο με τους μηχανικούς του.

Wat een prachtig beeld....Great view #Hamilton According to Alonso he can only start from first position. #F1 #Spa pic.twitter.com/DaG6M06uTa