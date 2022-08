Συνάντηση Ντε Μπρόινε και Φερστάπεν στο Σπα (vid)

Ο Βέλγος άσος της Μάντσεστερ Σίτι επισκέπτηκε το Grand Prix της πατρίδας του και βρέθηκε στο γκαράζ της Red Bull Racing.

Φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πίστα του Σπα, για το Grand Prix Βελγίου. Ο 31 ετών άσος της Μάντσεστερ Σίτι ξεναγήθηκε στα paddock της Formula 1 αλλά και στο γκαράζ της Red Bull Racing.

Εκεί συναντήθηκε με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 και πρωτοπόρο της φετινής σεζόν Μαξ Φερστάπεν, αλλά και με τα μέλη της αυστριακής ομάδας. Όπως δήλωσε ο Ντε Μπρόινε, βρέθηκε για πρώτη φορά σε πίστα όπου διεξάγεται αγώνας του κορυφαίου θεσμού του μηχανοκίνητου αθλητισμού.



Three points on Saturday ✅ Spa-Francorchamps on Sunday 😍 @KevinDeBruyne ⚽️ pic.twitter.com/1ETyJSPcju