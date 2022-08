Ο οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για τη μεγάλη μάχη που θα έχουμε αύριο στο Σπα-Φρανκορσάμπ.

Ο Σέρχιο Πέρεζ σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου, δέκατου-τέταρτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Όμως με τον ομόσταβλό του, Μαξ Φερστάπεν, να κουβαλά ποινή για αλλαγή υβριδικής μηχανής στην RB18 και να χάνει την πρωτιά, ο Μεξικανός προβιβάστηκε στη δεύτερη θέση και θα μοιραστεί την πρώτη σειρά του grid με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari.





Στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις αμέσως μετά το φινάλε της μάχης της pole στην καρδιά των Αρδεννών, ο Πέρεζ δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Η δεύτερη θέση στο grid δεν είναι η χειρότερη σε αυτή την πίστα. Αν καταφέρω να εκκινήσω καλύτερα από τον Κάρλος και να βρεθώ μπροστά του πριν την πρώτη στροφή, θα είναι καλό. Ανυπομονώ για αύριο και πιστεύω πως θα έχουμε ένα σπουδαίο αγώνα. Θα είναι πολύ σημαντικό να έχω καλή εκκίνηση και να επικεντρωθώ στον δικό μου αγώνα από εκεί και πέρα. Αυτό θα είναι το κλειδί της επιτυχίας αύριο», είπε ο 32χρονος.





Ο Πέρεζ ευελπιστεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να «προσπεράσει» στη βαθμολογία τον Σαρλ Λεκλέρ, καθώς τους χωρίζουν πέντε βαθμοί.

Αυτή θα είναι η παρθενική παρουσία του οδηγού της Red Bull Racing στην πρώτη σειρά του grid στο Σπα, αφού μέχρι τώρα η καλύτερη θέση του ήταν η τέταρτη (2015, 2018). Πέρυσι είχε εκκινήσει από τα pit και είχε καταλάβει τη δέκατη ένατη θέση στα τελικά αποτελέσματα.

On the front row 👏 Let's get them tomorrow @SChecoPerez 💪 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/UN0UIc9df6