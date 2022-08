Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος στο Σπα αλλά έχει ποινή και ο Κάρλος Σάινθ θα εκκινήσει από την 1η θέση.

Στις περίεργες κατατακτήριες δοκιμές του GP Βελγίου ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing σημείωσε -και με μεγάλη διαφορά- τον καλύτερο χρόνο, αλλά λόγω ποινή ο Ολλανδός δεν θα βρεθεί στην pole position. Η πρώτη θέση της εκκίνησης πήγε στον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, που είχε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο. Από τη 2η θέση θα εκκινήσει ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull και πίσω τους θα βρίσκονται ο Φερνάντο Αλόνσο στην 3η θέση και ο Λούις Χάμιλτον στην 4η. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα ξεκινήσει μία θέση πίσω από τον Φερστάπεν.

Max Verstappen goes fastest in qualifying 👏



Grid pens for the Dutchman means that Carlos Sainz will start from pole#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/kJsGnKz2rO — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Q1

Οι κατατακτήριες στο Σπα ξεκίνησαν με καθυστέρηση 25 λεπτών, γιατί έπρεπε να επισκευαστούν οι μπαριέρες, ύστερα από ένα ατύχημα νωρίτερα στο Porsche Cup. Όταν επιτέλους άνοιξε το pit lane, τα μονοθέσια ξεκίνησαν, χωρίς βιασύνη, να βγαίνουν στη στεγνή πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Όλοι ήξεραν όμως ότι θα ήταν μια ασυνήθιστη περίοδος, καθώς πολλοί οδηγοί (Φερστάπεν, Λεκλέρ, Νόρις, Οκόν, Μπότας, Ζου και Σουμάχερ) είχαν ποινές για αλλαγή μερών στις μονάδες ισχύος και θα ξεκινούσαν από το πίσω μέρος του grid.

The barrier was damaged during qualifying for Sunday's Porsche Supercup race 👀 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/vRZLZfU0ah — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Ο Μαξ Φερστάπεν, παρότι ήξερε ότι θα ξεκινήσει από πολύ πίσω, έδειξε την ταχύτητά του και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων και μάλιστα με διαφορά σχεδόν μισού δευτερολέπτου από τον Κάρλος Σάινθ που ήταν δεύτερος. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τέσσερις πρώτες θέσεις είχαν καταληφθεί από τα τέσσερα μονοθέσια των Red Bull και Ferrari.

Καθώς η σειρά που θα ξεκινήσουν τον αγώνα όσοι έχουν ποινή εξαρτάται από τη θέση τους στις κατατακτήριες, κανένας, πλην Μπότας, δεν ήταν αδιάφορος στο Q1 και όλοι έκαναν κανονικά τις προσπάθειές τους. Η ιδιαιτερότητα με τον Μπότας ήταν ότι η ποινή του ήταν 15+5 θέσεων, αντί για απευθείας ποινή προς το πίσω μέρος του γκριντ, κάτι που σημαίνει ότι θα εκκινήσει μπροστά από τους υπόλοιπους έξι οδηγούς με τις ποινές.

The last time Valtteri Bottas didn't make Q2? 🤔



Monaco 2015... 148 races ago 😮#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/CO5QogusPc — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Επομένως, είχαμε «κανονική» μάχη για την αποφυγή των 5 τελευταίων θέσεων και του αποκλεισμού. Οι οδηγοί που τελικά δεν πέρασαν στο Q2 ήταν οι Φέτελ, Λατίφι, Μάγκνουσεν, Τσουνόντα και Μπότας. Οριακά, για 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου πέρασε στη 15η θέση ο Μικ Σουμάχερ. Εξαιρετική εμφάνση από τον Αλεξ Αλμπον με τη Williams που σημείωσε τον 6ο χρόνο.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων, τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα και πάλι για να διεκδικήσουν οι οδηγοί τους τις καλύτερες δυνατές θέσεις. Το ενδιαφέρον φυσικά εστιάστηκε στις επιλογές των διεκδικητών του πρωταθλήματος, Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ, που έδιναν τη δικής τους μάχη - ή έτσι πιστεύαμε, καθώς ο Φερστάπεν, παρότι ελάχιστα ταχύτερος από τον Πέρεζ, σημείωσε ένα χρόνο σχεδόν 7 δέκατα καλύτερο από εκείνον της ταχύτερης Ferrari, που ήταν εκείνη του Κάρλος Σάινθ.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η απόσταση των Red Bull και Ferarri από τη Mercedes, οι οδηγοί της οποίας περισσότερο προσπαθούσαν να μπουν στις χαμηλές θέσεις της 10άδας παρά να απειλήσουν τις κορυφαίες. Πολύ γρήγορες, από την άλλη, έδειχναν οι Alpine, που σε πολλούς αγώνες φέτος είχαν πολύ υψηλές τελικές ταχύτητες.

A slightly scruffy lap from Leclerc and he goes P6



He'll get one more chance to improve that Q2 time #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/1W7RXVLwTj — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Στο τέλος ο Σαρλ Λεκλέρ έβαλε φρέσκα ελαστικά (ο Φερστάπεν είχε κάνει το χρόνο του με χρησιμοποιημένο σετ) και με έναν πολύ γρήγορο γύρο έκανε τον καλύτερο χρόνο. Οι Mercedes δεν κινδύνευσαν και οι Χάμιλτον και Ράσελ πήραν την 5η και 6η θέση αντίστοιχα, μπροστά από τις Alpine των Οκόν και Ακλόνσο. Ο Νόρις και ο εντυπωσιακός Άλμπον συμπλήρωσαν τη 10άδα ενώ αποκλείστηκαν οι Ρικάρντο, Γκασλί, Ζου, Στρολ και Σουμάχερ.

Q3

Στο τρίτο μέρος οι οδηγοί που είχαν ποινές (Φερστάπεν, Λεκλέρ και Οκόν) είχαν διαφορετική αποστολή από ό,τι συνήθως και αυτή ήταν να βοηθήσουν τους ομόσταβλούς τους (Πέρεζ, Σάινθ και Αλόνσο αντίστοιχα), δίνοντάς τους το slipstream για να πετύχουν όσο γίνεται καλύτερο χρόνο. Είχαν όμως να δώσουν και τη μεταξύ τους μάχη και αυτό έκανε τα τελευταία λεπτά των κατατακτήριων ακόμα πιο ενδιαφέροντα.

🟢 Q3 GREEN LIGHT 🟢



And the fastest driver will be ________#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/EzfvDhSgpv — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Έτσι, στην πρώτη προσπάθεια ο Πέρεζ άνοιγε το δρόμο για τον Φερστάπεν, αλλά ο Λεκλέρ έκανε το ίδιο για τον Σάινθ. Ο Φερστάπεν έκανε αυτό που συνήθιζε όλη την ημέρα και σημείωσε με διαφορά τον καλύτερο γύρο, μπροστά από τον Σάινθ, που κατάφερε να βρεθεί μπροστά από τον Πέρεζ. Στη Ferrari έκαναν άλλη μία γκάφα και έβαλαν στον Λεκλέρ άλλο σετ ελαστικών από αυτό που είχαν σχεδιάσει (φρέσκο αντί για μεταχειρισμένο) και ο Μονεγάσκος αναγκάστηκε να κάνει ένα γρήγορο γύρο χωρίς βοήθεια, σημειώνοντας τον 4ο χρόνο.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για ανασυγκρότηση και φρέσκα ελαστικά, για να βγουν για τη δεύτερη και αποφασιστική προσπάθειά τους, με διακύβευμα την pole position για Πέρεζ και Σάινθ και τις μεταξύ τους θέσεις στην εκκίνηση για τους Φερστάπεν και Λεκλέρ. Στη Red Bull αποφάσισαν να κρατήσουν τον Φερστάπεν στο γκαράζ και να τον αφήσουν έξω από όλο αυτό, ενώ οι υπόλοιποι βγήκαν στην πίστα κανονικά.

Οι οδηγοί της Ferrari εκτέλεσαν το «χορευτικό» με πολύ καλό συγχρονισμό και κατάφεραν να κρατήσουν τον Σάινθ μπροστά από τον Πέρεζ, κάτι που σημαίνει ότι, παρότι ο Φερστάπεν είχε τον καλύτερο χρόνο, ο Ισπανός να ξεκινήσει από την πρώτη θέση και θα έχει δίπλα του τον Μεξικανό. Ο 4ος χρόνος του Λεκλέρ ήταν άσχετος, όπως και ο 5ος του Οκον, αλλά ο Αλόνσο με τον 6ο χρόνο θα βρεθεί στην 3η θέση της εκκίνησης και θα έχει δίπλα του τον Λούις Χάμιλτον.

CARLOS: “I'm happy to be starting on pole. Obviously not so happy to see the gap to Max this weekend. But to start from pole is a good start and we will try to win from there tomorrow"#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/WMOZnckuwC — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση (αναμένεται η οριστική σειρά κατάταξης από τη FIA) ο Φερστάπεν θα ξεκινησει από τη 15η θέση, ο Λεκλέρ από τη 16η, ο Οκόν από τη 17η, ο Νόρις από τη 18η, ο Ζου από τη 19η και ο Σουμάχερ από την 20ή.

O Αγώνας της κυριακής θα ξεκινήσει στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα έχουμε μάχες σε όλες τις θέσεις του γκριντ και την προσπάθεια των διεκδικητών να κερδίσουν θέσεις και να βρεθούν κοντά στο βάθρο.

Αποτελέσματα