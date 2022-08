Τα υψηλά επίπεδα προστασίας δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της Formula 1, αλλά εφαρμόζονται και στις μικρότερες κατηγορίες.

Μάρτυρες ενός τρομακτικού ατυχήματος έγιναν οι θεατές του αγώνα σπριντ της Formula 3, στην πίστα του Σπα. Ο Ζέιν Μαλόνεϊ από τα νησιά Μπαρμπέιντος με τον αριθμό 3 και ο Δανο-Γερμανός Όλιβερ Γκαίτε (#21), είχαν επαφή στην έξοδο της Μπλανσιμόντ.

Τα δύο μονοθέσια (της Trident και της Campos Racing) βγήκαν εκτός πίστας στην αμμοπαγίδα. Το μονοθέσιο του Μαλόνεϊ χτύπησε με δύναμη στον προστατευτικό τοίχο των ελαστικών, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ευτυχώς, τόσο το halo όσο και το roll hoop έκαναν τη… δουλειά τους και ο 18χρονος οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής από το μονοθέσιό του.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου λίγο αργότερα έλαβαν εξιτήριο. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά με κόκκινες σημαίες και ξανάρχισε αργότερα με τον Βρετανό Όλιβερ Μπέρμαν της Prema Racing να πανηγυρίζει τη νίκη.

Επιβεβαιώθηκαν για μία ακόμα φορά τα υψηλά στάνταρ ασφαλείας που ισχύουν και στις χαμηλότερες κατηγορίες της FIA, πέρα από τη Formula 1 (και είχαν σώσει τον Κινέζο Γκουάνγιου Ζου τον περασμένο Ιούλιο στο Σίλβερστον).

Continually thankful for the advancements in safety in our sport 🙏



Both Zane Maloney and Oliver Goethe were cleared by the medical centre after this heavy impact crash#BelgianGP #F3 pic.twitter.com/HwujIhsLlO