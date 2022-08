Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μία πρώτη γεύση από την ανανεωμένη πίστα του Σπα, όπου θα διεξαχθεί ο επόμενος αγώνας της F1.

To τριήμερο 26-28 Αυγούστου η Formula 1 επιστρέφει μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στο Σπα για το Grand Prix Βελγίου. Οι διοργανωτές ευελπιστούν φέτος να διεξαχθεί κανονικά ο αγώνας, μετά το περσινό φιάσκο λόγω του καιρού. Η πίστα στα δάση των Αρδεννών κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπέστη σημαντικές αλλαγές με γνώμονα τη βελτίωση της ασφάλειας, ειδικά στην έξοδο διαφυγής της περίφημης Eau Rouge.

Η Red Bull Racing δεν έχασε την ευκαιρία και λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Grand Prix κάλεσε τον Μαξ Φερστάπεν από τις διακοπές του ώστε να κάνει demo δοκιμές στην πίστα με την RB7, το μονοθέσιο του 2011. Επιπλέον τον έβαλε να κάνει μία σειρά από δοκιμές ως μέρος της προετοιμασίας του για τον αγώνα, τις οποίες βιντεοσκόπησε και τις μοιράστηκε με το κοινό της Formula 1.

