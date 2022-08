Ο Τζοάν Μιρ, ο οποίος αποκόμισε κάταγμα στο πόδι μετά την πτώση του στο Red Bull Ring, δήλωσε τυχερός επειδή απέφυγε τα χειρότερα μετά την... εκτόξευσή του.

Στον πρώτο γύρο του Grand Prix Αυστρίας, ο αναβάτης της Suzuki Ecstar Τζοάν Μιρ είχε πτώση στη στροφή 4, που τον έθεσε εκτός μάχης. Από τη μετάδοση δεν είδαμε τι ακριβώς συνέβη στον Ισπανό, ενώ δεν υπήρξε ούτε επανάληψη της πτώσης του.

Όπως φαίνεται όμως, ο Μιρ είχε ένα πολύ άσχημο highside, το οποίο τον έστειλε στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Όπως επιβεβαίωσε η Suzuki μετά το τέλος του αγώνα, υπέστη κάταγμα στο δεξί του πόδι, ενώ οι γιατροί του έβαλαν γύψο.

Ο Μιρ ανέφερε για τον τραυματισμό του: «Είχα ένα πολύ μεγάλο ατύχημα στη στροφή 4. Έχασα το πίσω μέρος και είχα highside. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα, νιώθω τυχερός. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για κάταγμα στο πόδι μου και στον αστράγαλό μου. Αύριο θα κάνω περισσότερες εξετάσεις και μαγνητική».

🚨 JOAN MIR UPDATE

“I had a very big crash at Turn 4. I lost the rear and it was a high side. It could’ve been a lot worse, so I feel lucky. Initial checks show some bone fragments and fractures in my ankle. Tomorrow I’ll go for further checks and an MRI” @MotoGP @JoanMirOfficial pic.twitter.com/Yk2pInBGpV