Ο αγώνας F1 στο Άλμπερτ Παρκ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου και μάλλον θα είναι ξανά ο τρίτος της σεζόν.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 για το 2023 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και εκτός αυτού έχουν υπάρξει ελάχιστες διαρροές σχετικά με το ποιους αγώνες θα περιλαμβάνει και σε ποιες ημερομηνίες. Ωστόσο, οι διοργανωτές του Grand Prix Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι ο αγώνας στη Μελβούρνη θα διεξαχθεί το 3ήμερο από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου.

