H Tesla δεν δέχεται νέες παραγγελίες για το Model 3 LR

Η λίστα αναμονής σε ΗΠΑ και Καναδά είναι τόσο μεγάλη που η Tesla δεν δέχεται νέες παραγγελίες σε αυτές τις χώρες.

Οι παραγγελίες για το Tesla Model 3 Long Range ήταν τόσο πολλές, που η Tesla αναγκάστηκε να σταματήσει να τις δέχεται σε ΗΠΑ και Καναδά. Όποιος προσπαθήσει να παραγγείλει αυτό το μοντέλο στην ιστοσελίδα τις Tesla σε αυτές τις δύο χώρες βρίσκει την επιλογή απενεργοποιημένη και την ένδειξη «Διαθέσιμο το 2023».

Αντιθέτως, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να παραγγείλουν κανονικά τις άλλες δύο εκδόσεις του Model 3, δηλαδή την «απλή» πισωκίνητη έκδοση και την Performance, με χρόνο παράδοσης ανάμεσα στον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο της φετινής χρονιάς.

Όπως είναι φυσικό, η εξέλιξη αυτή έγινε θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο και ο πάντα ενεργός στα social media Ίλον Μασκ απάντησε στο twitter, εξηγώντας για ποιο λόγο η Tesla δεν δέχεται πλέον παραγγελίες: «Η λίστα αναμονής παραείναι μεγάλη. Θα τις ενεργοποιήσουμε ξανά (τις παραγγελίες) όταν ανεβάσουμε την παραγωγή».

Waitlist is too long. Will enable again as we ramp production.