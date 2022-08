Formula E: Αυτά παθαίνεις αν τολμήσεις να αλλάξεις ομάδα (vid)

Ο Αντόνιο Φέλιξ Ντα Κόστα «τιμωρήθηκε» από τα μέλη της DS TECHEETAH επειδή πήρε μετεγγραφή στην Porsche.

Λίγες ώρες αφότου έπεσε η καρό σημαία στη σεζόν 2021/2022 για τη Formula E, η Porsche έριξε τη… βόμβα απόκτησης του Αντόνιο Φέλιξ Ντα Κόστα. Του πρωταθλητή του 2020 στο θεσμό των ηλεκτρικών μονοθεσίων, που από το 2014 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 7 νίκες, 8 pole positions κι έχει ανέβει 16 φορές στο βάθρο. Όλα αυτά σε 96 αγώνες.

Μετά τη διετή θητεία του στην Aguri, την τριετή στην Andretti (στην τελευταία η αμερικανική ομάδα συνεργαζόταν με τη BMW) κι άλλα τρία χρόνια με τα χρώματα της DS TECHEETAH, ο Πορτογάλος εντάχθηκε στην οικογένεια της Porsche όπου θα είναι teammate με τον Πασκάλ Βερλάιν.

We are very happy to announce that @afelixdacosta will be part of the #TAGHeuerPorsche @FIAFormulaE team from #Season9 on. A warm welcome from the whole team.#MakeItMatter #PorscheFormulaE pic.twitter.com/yhYPd9aygR