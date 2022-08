Μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων της F1 βρέθηκαν στην Ελλάδα για μία σειρά εκδηλώσεων με την οδική ασφάλεια στο επίκεντρο.

Σε μία ημέρα γεμάτη μηνύματα για την οδική ασφάλεια, η Nazionale Piloti έφερε λίγη αύρα από τον μαγικό κόσμο της Formula 1 στην Ελλάδα. Παρότι αυτή τη φορά η ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων δεν «πάτησε χορτάρι», συμμετείχε σε μία σειρά από εκδηλώσεις που αποτέλεσαν το εφαλτήριο για μία σημαντική προσπάθεια που αποσκοπεί στο να σώσει ζωές: το safe-drive.org.

Αφορμή ήταν η συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση της Nazionale Piloti, η οποία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για κοινωφελείς δράσεις, μέσω των 239 αγώνων που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως δεν είναι μόνο τα χρήματα – οι επιφανείς προσωπικότητες που την απαρτίζουν δε σταματούν να χρησιμοποιούν τη δημοφιλία τους για να περνούν μηνύματα σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη οδήγηση. Έτσι και τώρα στη Μύκονο, όπου παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνάντησαν… «μπλόκα» με αστέρια της πίστας, που έδιναν υπογεγραμμένη κράτη, σε μία συμβολική κίνηση υπενθύμισης πως το κράνος και η ζώνη ασφαλείας σώζουν ζωές!





Ακολούθησε ένας «φιλικός» αγώνας karting στην πίστα του νησιού του Αιγαίου, όπου μετά από έναν γύρο «τιμής ένεκεν» του Προέδρου της Nazionale Piloti, Μάριο ντι Νατάλε και του Προέδρου της All Star Team for the Children, Μάουρο Σέρα, τη σκυτάλη πήραν τρεις οδηγοί με σπουδαία καριέρα στις πίστες:

- Ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα των 231 συμμετοχών και 3 νικών στην F1, που είναι πλέον επιτυχημένος οδηγός Αγώνων Αντοχής

- Ο Τόνιο Λιούτσι, πρώην οδηγός της F1 και νυν αγωνοδίκης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου αθλητισμού

- O Λούκα Φιλίπι, πρώην οδηγός Indycar, Formula E και GP2

Οι αστέρες της πίστας χάρισαν μία μικρή γεύση από τις ικανότητές τους, σε μία ημέρα γιορτή την οποία διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Μαστοράκης. Ο εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα είπε σχετικά: «Οι πιλότοι της F1 δήλωσαν για πολλοστή φορά “παρόντες”, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια που αποσκοπεί στο να σώσει ζωές και θα είναι εδώ και για τα επόμενα βήματα του safe-drive.org. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Αθλητισμού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αμέριστη στήριξή τους».





Η ημέρα έκλεισε με τον Φιζικέλα να ξεδιπλώνει ένα άλλο ταλέντο του, σε ρόλο Guest DJ στο SantAnna.