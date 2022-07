Για μία ακόμη φορά φέτος ο Σαρλ Λεκλέρ είχε έναν απογοητευτικό αγώνα που τον έφερε σε κατάσταση... απελπισίας.

Με εφιαλτικό τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της σεζόν πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα για τον Σαρλ Λεκλέρ και τη Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος οδηγός παρά το γεγονός πως πριν τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών ήταν στην 1η θέση του Grand Prix Ουγγαρίας έχοντας 5 δευτερόλεπτα διαφοράς από τον 2ο σε εκείνο το σημείο Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισε μόλις στην 6η θέση.

Στον 40ο γύρο μπήκε για δεύτερη αλλαγή ελαστικών, όμως για να φθάσει μέχρι το τέλος του αγώνα έπρεπε να... φορέσει τη σκληρή γόμα ελαστικών, καθώς είχε εκκινήσει με την μέση. Όμως η απόδοση των νέων ελαστικών ήταν κάκιστη και αυτό τον οδήγησε σε επιπλέον pit-stop που τον έριξε στην 6η θέση. Το αποτέλεσμα αυτό έγινε ακόμη χειρότερο μιας και ο Μαξ Φερστάπεν εκκινώντας από τη 10η θέση κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, η απογοήτευση και η απελπισία ήταν «ζωγραφισμένη» στο πρόσωπό του Λεκλέρ: «Δεν ξέρω τι να πω, ένιωθα καλά με τη μέση γόμα ελαστικών, δεν κατάλαβα τι έγινε. Με τέτοιους αγώνες δεν μπορούμε να ελπίζουμε για το πρωτάθλημα. Σήμερα δεν ήταν καλή ημέρα, αλλά συνολικά έχουμε ρυθμό. Απλά πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, γιατί πάντα κάτι πάει λάθος. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό».

Παρά την έντονη απογοήτευση, ο 24χρονος προσπαθεί να αντλήσει κίνητρο για το υπόλοιπο της σεζόν: «Ναι, χρειάζομαι ένα διάλειμμα, αλλά από την άλλη έχω μεγάλο κίνητρο και απλά αυτό που θέλω είναι να μπω πάλι μέσα στο μονοθέσιο και να κερδίσω ξανά».

Έπειτα από την 6η θέση στην Ουγγαρία, ο Λεκλέρ υπολείπεται 80 βαθμούς του Μαξ Φερστάπεν, ενώ o Σέρχιο Πέρεζ είναι 5 βαθμούς πίσω του. Σε μειονεκτική θέση είναι η Scuderia Ferrari και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς η Mercedes-AMG είναι πλέον 30 βαθμούς πίσω της.

