Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 πιστεύει ότι η ομάδα του επέστρεψε στη μάχη για νίκη σε αγώνα της F1.

Η πρώτη φετινή pole position για την Mercedes – και παρθενική στην καριέρα του Τζορτζ Ράσελ στη Formula 1 – μπορεί να άργησε αρκετά, όμως στη γερμανική ομάδα πιστεύουν ότι «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Ο Τότο Βολφ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση του κυριακάτικου Grand Prix Ουγγαρίας (η εκκίνηση θα δοθεί στις 4 μμ, ώρα Ελλάδας).

«Πρέπει να καταγράψουμε ό,τι κάναμε από το πρωί του Σαββάτου, συμπεριλαμβανομένου του τι φάγαμε και τι ήπιαμε, ώστε να τα επαναλάβουμε την ημέρα του αγώνα», δήλωσε αστειευόμενος στο μικρόφωνο του SkySports. «Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, γιατί όλη τη χρονιά δεν είχαμε ρυθμό στον ένα γύρο. Τώρα είμαστε στην pole και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν στον αγώνα, αν θα μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε ρυθμό. Είμαστε και πάλι μέρος των ευχάριστων μονομαχιών στις πρώτες θέσεις».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ράσελ μπορεί να πάρει τη νίκη, ο Βολφ δε δίστασε να απαντήσει. «Αν καταφέρει να διατηρηθεί στην πρώτη θέση μετά την εκκίνηση και τον πρώτο γύρο, αν κάνει καλό αγώνα και πραγματοποιήσουμε σωστά pit stop, γιατί να μην κερδίσουμε τον αγώνα;», αναρωτήθηκε.

What a lap!!! 🔥 George takes POLE POSITION at the #HungarianGP, his first ever in F1.



Let’s hear it, team! 👏🤩🏁 @MercedesAMGF1 #WeLivePerformance #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/9eXAeJqjg6