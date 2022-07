Οι κακές καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν σημαντικά την πορεία των σημερινών μαχών της F1. Αποστολή Ουγγαρία: Πάνος Σεϊτανίδης

Είναι πολλές οι φορές όπου οι καιρικές προβλέψεις για τις ημέρες δράσης στη Formula 1, ειδικά οι… κακές, έπεφταν θεαματικά έξω. Σήμερα δεν είναι μία τέτοια περίπτωση.

Όλη την εβδομάδα περιμέναμε πως το Σάββατο η κακοκαιρία να πατούσε φρένο στον καύσωνα κι αυτό ακριβώς συνέβη. Ο ουρανός στη Βουδαπέστη ήταν από νωρίς βαρύς και γύρω στις 10 το πρωί, ξεκίνησαν οι πρώτες ψιχάλες.

Βροντές και αστραπές έδιναν στο σκηνικό μία κινηματογραφική αύρα αλλά περιέργως, η κανονική βροχή άργησε δύο ώρες. Ήταν μετά το τέλος του αγώνα της Formula 3 όπου «άνοιξαν» οι ουρανοί, μετατρέποντας την πίστα της Βουδαπέστης σε λίμνη.

Πρέπει να σημειώσουμε πως οι διοργανωτές είναι καλά προετοιμασμένοι. Η πίστα έχει σύστημα αποστράγγισης που κάνει δουλειά ενώ άμεσα επιστρατεύτηκαν ειδικά μηχανήματα που προσπαθούν να απομακρύνουν τους όγκους νερού από την αγωνιστική διαδρομή.

Παράλληλα, τόσο το αυτοκίνητο ασφαλείας (Aston Martin Vantage) με τον Μπερντ Μεϊλάντερ όσο και το ιατρικό αυτοκίνητο (Aston Martin DBX) με οδηγό τον Καρλ Ράιντλερ, κάνουν συνεχώς γύρους για να εκτιμήσουν την κατάσταση της πίστας και να μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους στη διεύθυνση αγώνα.

