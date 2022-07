Οι Λανς Στρολ και Σεμπάστιαν Φέτελ λίγο έλλειψε να συγκρουστούν στον τελευταίο γύρο του Πολ Ρικάρ, ρισκάροντας να χάσουν έναν τερματισμό στην πρώτη 10άδα.

Το Grand Prix Γαλλίας αποδείχθηκε ακόμη ένας αγώνας στο 2022 που η Aston Martin έδειχνε να βρίσκεται στο δεύτερο μισό του grid από πλευράς δυναμικότητας. Ο Λανς Στρολ αποκλείστηκε στις κατατακτήριες δοκιμές από το Q1, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ από το Q2.

Ο αγώνας είχε στο μεγαλύτερο μέρος του θετικό πρόσημο για την ομάδα με βάση το Σίλβερστον, καθώς οι οδηγοί της πάλευαν για βαθμούς. Από τον πρώτο γύρο ο Στρολ ήταν στη 10η θέση όντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Η Aston Martin απέφευγε τα δράματα στο Grand Prix, μέχρι τον... τελευταίο γύρο, όπου οι οδηγοί της, σίγουρα προκάλεσαν νευρικότητα στους μηχανικούς.

Στους τελευταίους γύρους, ο Φέτελ είχε κολλήσει πίσω από τον Καναδό teammate του, με τους δύο να παλεύουν ρόδα με ρόδα για τον 1 βαθμό της 10ης θέσης. Η μάχη κρίθηκε στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου, με τον Στρολ που υπέφερε από τη φθορά ελαστικών του να αμύνεται εξαιρετικά. Ο Καναδός τοποθέτησε την AMR22 με τέτοιο τρόπο που ο Φέτελ δεν είχε καλή έξοδο και παρέμεινε μπροστά.

Pushing each other all the way to the flag. Proud of our boys today. 👊 #F1 #FrenchGP pic.twitter.com/FbfRvqiNzL

Η κίνηση αυτή δεν άρεσε στον Γερμανό που σήκωσε το χέρι του για να δείξει τη δυσαρέσκειά του για την κίνηση του teammate του και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού δίχως να βρίσκεται με το πόδι τέρμα στο γκάζι.

Ο Στρολ είπε σχετικά με την εν λόγω μάχη για τον αγώνα του: «Συνεχίζουμε να έχουμε την τάση να είμαστε πολύ δυνατοί τις Κυριακές, οπότε ο αγώνας στη Γαλλία είναι μία καλή βάση με το καλοκαιρινό διάλειμμα να πλησιάζει. Η μάχη μου με τον Σεμπάστιαν ήταν πολύ ωραία, αλλά το πιο σημαντικό ήταν να πάρουμε το βαθμό για την ομάδα. Στο τέλος δυσκολευόμουν πολύ με τα ελαστικά και στην τελευταία στροφή παραλίγο να χάσω τον έλεγχο του μονοθεσίου».

Μετά από 12 αγώνες η Aston Martin βρίσκεται στην 9η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 19 βαθμούς. Στο δεύτερο μισό της σεζόν στοχεύει να φτάσει τις Scuderia AlphaTauri και Haas που βρίσκονται μπροστά της, έχοντας 27 και 34 βαθμούς αντίστοιχα.

Le Castellet, we bid you adieu! 😍



As the sun sets on the #FrenchGP weekend, we keep climbing and look ahead to Hungary.#F1 #SummerRace pic.twitter.com/oPtXWttC4x