Ο Κάρλος Σάινθ θα χάσει τουλάχιστον 10 θέσεις στο grid της Κυριακής, για αλλαγή στα εξαρτήματα της μονάδας ισχύος της Ferrari.

Η αναξιοπιστία χτύπησε για ακόμη μία φορά τη Scuderia Ferrari στο 2022, με αποτέλεσμα ο Κάρλος Σάινθ να δεχθεί 10 θέσεις ποινής για την εκκίνηση του Grand Prix Γαλλίας. Η ιταλική ομάδα «φόρεσε» μία νέα μονάδα διαχείρισης ηλεκτρονικών (CE) στην F1-75 του Ισπανού, ξεπερνώντας το ανώτατο όριο που θέτουν οι κανονισμοί.

Το γεγονός αυτό έρχεται μόλις έναν αγώνα μετά την εγκατάλειψη του Σάινθ στην Αυστρία λόγω μηχανικής βλάβης. Μάλιστα, εκεί το μονοθέσιό του τυλίχθηκε στις φλόγες, καταστρέφοντας το αμάξωμα και πολλά μηχανικά μέρη. Μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουν κι άλλες ποινές για τον 27χρονο, αφού εκτιμάται πως θα χρησιμοποιήσει νέα μονάδα ισχύος το Σάββατο. Αν αυτό συμβεί θα επιφέρει επιπλέον θέσεις ποινής, που θα τον ρίξουν στην ουρά του grid.

Τη στρατηγική αυτή ακολούθησε η Ferrari στον Καναδά με τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος εκκίνησε από το πίσω μέρος του grid, όμως εξασφάλισε ένα απόθεμα στα διαθέσιμα μέρη που θα έχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

