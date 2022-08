H Extreme E τώρα στο Forza Horizon (vid)

To αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα Extreme E είναι πλέον μέρος του εικονικού κόσμου και του διάσημου videogame Forza Horizon.

Τα videogames εν έτη 2022 είναι ένας τρόπος απόδρασης από την καθημερινότητα. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ιδιαίτερα τυχεροί να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πληθώρα από παιχνίδια που διαθέτουν τα αγαπημένα τους αγωνιστικά αυτοκίνητα και μοντέλα δρόμου.

Ένα από αυτά είναι το open world game, Forza Horizon 5, το οποίο πλέον διαθέτει το αμιγώς ηλεκτρικό αγωνιστικό της Extreme E. Στο off-road πρωτάθλημα αυτό συμμετέχουν ομάδες όπως αυτή του Λιούις Χάμιλτον ή της McLaren και οι φίλοι των αγώνων ταχύτητας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από πρώτο χέρι τα αγωνιστικά αυτά.

Το πακέτο Extreme E είναι μέρος της τελευταίας αναβάθμισης ODYSSEY 21. Από τους δημόσιους δρόμους του Μεξικού, τις ατελείωτες παραλίες και τα απέραντα βουνά, οι gamers μπορούν να απολαύσουν ατελείωτες ώρες δράσης και διασκέδασης.

🎮 HUGE NEWS! 🎮



Extreme E is officially coming to @ForzaHorizon!



From July 19, you can drive ODYSSEY 21 in Series 10 of Horizon Mexico. Are you ready to get behind the wheel of our electric beast?!#ExtremeE #FH5 #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/r3Lqv9nSCV