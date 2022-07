Την πεποίθησή του πως ο Τζορτζ Ράσελ έχει αλλάξει ως άτομο από τότε που μετακόμισε στη Mercedes-AMG, εξέφρασε ο Λάντο Νόρις.

Το 2019 η Williams έδωσε την ευκαιρία στον νεαρό Τζορτζ Ράσελ να κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1, όντας παράλληλα στην ακαδημία οδηγών της Mercedes-AMG. O Βρετανός παρέμεινε στη βρετανική ομάδα και το 2022 αποδέχθηκε το κάλεσμα της γερμανικής ομάδας ώστε να πλαισιώσει τον Λιούις Χάμιλτον. Μέχρι τώρα τα πηγαίνει περίφημα, καθώς μετά το πρώτο μισό του 2022 βρίσκεται 19 βαθμούς μπροστά από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Ράσελ ανήκει στη νέα γενιά οδηγών, μαζί με τους Λάντο Νόρις, Σαρλ Λεκλέρ, Άλεξ Άλμπον, Πιέρ Γκασλί, Έστεμπαν Οκόν που ήρθαν στη Formula 1 τα τελευταία χρόνια και αγωνίζονταν αντίπαλοι στις μικρές κατηγορίες. Όπως είναι λογικό, όσο ένας άνθρωπος μεγαλώνει, η συμπεριφορά του και τα ενδιαφέροντά του αλλάζουν, με τον Νόρις της McLaren να έχει παρατηρήσει κάτι ανάλογο στο πρόσωπο του Ράσελ.

Μιλώντας στον Independent, o Βρετανός ανέφερε πως από τότε που πήγε στη Mercedes o συμπατριώτης του είναι διαφορετικός άνθρωπος: «Ο μάνατζερ μου, ο προπονητής μου, οι γονείς μου, πάντα προσπαθούσαν να με διατηρήσουν αυτό που είμαι από το να με αλλάξουν. Έχω δει οδηγούς να αλλάζουν ανάλογα με την ομάδα που αγωνίζονται και δεν πιστεύω πως είναι σωστό. Τους παίρνει την προσωπικότητα. Για παράδειγμα, μεγάλωσα μαζί με τον Τζορτζ (Ράσελ) και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Είναι φοβερός άνθρωπος αλλά τα πράγματα στη Mercedes είναι διαφορετικά, υπάρχουν διαφορετικά vibes, μια άλλη ατμόσφαιρα. Απλά δεν βλέπω την αστεία πλευρά του πια. Ο Τζορτζ είναι φοβερός και αν είχε την προσωπικότητα που είχε πριν από μερικά χρόνια, θα ήταν ακόμα πιο δημοφιλής».

Παρά την αλλαγή στο πρόσωπο του Ράσελ, ο Νόρις δεν κατηγορεί τη γερμανική ομάδα για το ζήτημα αυτό. Επιπλέον τονίζει τη δυσκολία που έχει ένας οδηγός δίπλα στον Λιούις Χάμιλτον και τον συγχαίρει για τη δουλειά του μέχρι τώρα.

«Δεν πιστεύω πως η Mercedes τον άλλαξε, δεν φταίει εκείνη, αλλά η πίεση του να βρίσκεσαι με τη Mercedes και το να έχει δίπλα σου τον Λιούις Χάμιλτον δεν είναι ποτέ κάτι εύκολο. Δεν θέλεις να σε βλέπουν να περνάς καλά και να παίζεις, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει κανένα παράπονο διότι ο Τζορτζ κάνει φοβερή δουλειά φέτος και αυτό του βγαίνει μέχρι τώρα», ανέφερε ο Βρετανός.

