Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα παραμείνει στη Formula 1 και την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Το 2021 η Renault αποφάσισε να αλλάξει την ονομασία της ομάδας σε Alpine και παράλληλα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος έκανε τη μεγάλη του επιστροφή στη Formula 1, έπειτα από δύο χρόνια απουσίας από το σπορ. Ο Ισπανός έχει δείξει την αξία του έχοντας κάνει ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις, όμως για διάφορους λόγους αυτό δεν έχει αποτυπωθεί στη βαθμολογία.

To συμβόλαιο του 40χρονου οδηγού, ο οποίος στις 29 Ιουλίου κλείνει τα 41 του χρόνια, ολοκληρώνεται στο τέλος του 2022. Όπως ο ίδιος λέει, ακόμα δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει με την Alpine. Με δεδομένο πως η γαλλική ομάδα έχει στην ακαδημία της τον ταλαντούχο πρωταθλητή της Formula 2, Όσκαρ Πιάστρι, ο Ισπανός αναγνωρίζει πως δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στη Formula 1.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος. Τις επόμενες εβδομάδες ή κάποια στιγμή, θα κάτσω κάτω με την ομάδα και θα δω ποιες είναι οι προσδοκίες τους. Επιπλέον σημαντικό, ποιο είναι το μέλλον του πρότζεκτ; Νιώθω χαρούμενος, νιώθω σαν το σπίτι μου στην Alpine, ωστόσο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ποτέ δεν είναι δεδομένη η παραμονή σου στη Formula 1», δήλωσε ο Αλόνσο στο racingnews365.com.

H Alpine είναι μία από τις ομάδες που έχει βελτιωθεί σημαντικά από την αρχή της σεζόν και στους τελευταίους αγώνες έχει το τέταρτο ταχύτερο μονοθέσιο. Στην αρχή της χρονιάς ένας πιθανός στόχος θα μπορούσε να είναι η Mercedes-AMG που φέτος δυσκολεύεται, όμως τα πρόσφατα βήματα των Γερμανών προς τα εμπρός, καθιστούν την επίτευξή του στόχου αυτού δύσκολη.

Αυτό το αναγνωρίζει ο Αλόνσο και τονίζει πως η Alpine έχει διαφορετικούς στόχους: «Δεν πιστεύω πως θα είναι εύκολο να πιάσουμε τη Mercedes. Έχουν έναν τεράστιο οργανισμό και γνωρίζαμε πως αργά ή γρήγορα θα επέστρεφαν στις καλές εμφανίσεις. Εμείς έχουμε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα».

Στα μισά της φετινής σεζόν της Formula 1, η Alpine ισοβαθμεί στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με τη McLaren, έχοντας 81 βαθμούς.

