Ο Λιούις Χάμιλτον είχε τρεις ιδιαίτερους καλεσμένους στον αγώνα της πατρίδας του στο Σίλβερστον, δείχνοντας για ακόμη μία φορά το πόσο μεγάλος οδηγός είναι.

Ένας οδηγός της Formula 1 δεν κρίνεται μόνο από τις επιτυχίες του εντός πίστας, αλλά και από το τι κάνει στον έξω κόσμο. Οι μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του σπορ πάντα έστρεφαν όλα τα βλέμματα πάνω τους, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Ένας οδηγός που έχει έντονη εξωαγωνιστική παρουσία είναι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος στο Grand Prix Μ. Βρετανίας είχε προσκεκλημένους τρεις ανερχόμενους οδηγούς kart, τους Σινκλέρ Κορντέλ, Μάιλς Χάρισον και Τζόσουα Μπουγκέμπε. Οι νεαροί οδηγοί προέρχονται από κοινότητες μειονοτήτων, βρίσκονται στην ηλικία των 11 και 12, και προσπαθούν να αναρριχηθούν στις μικρές κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Χάμιλτον ανάρτησε βίντεο στα social media κι έγραψε τα εξής: «Φέτος, προσκάλεσα τρεις νεαρούς ταλαντούχους οδηγούς στο Σίλβερστον. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τα ταλέντα αυτά και να διασφαλίσουμε πως το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα είναι πιο ποικιλόμορφο απ’ ότι σήμερα. Τζόσουα, Μάιλς, Κορντέλ, σας ευχαριστώ, είμαι περήφανος για εσάς».

Στο παρακάτω video, οι τρεις νεαροί οδηγοί λένε την έως τώρα ιστορία τους στον κόσμο των αγώνων. Όντας πολύ μικροί σε ηλικία έχουν φυσικά ως όνειρο να γίνουν στο μέλλον οδηγοί της Formula 1 και δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους γι’ αυτό. Βέβαια όταν μαθαίνουν πως ο Χάμιλτον τους προσκάλεσε στο Σίλβερστον για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, η αντίδρασή τους «είναι όλα τα λεφτά».

This year I invited these three talented drivers to Silverstone. It’s so important to pay that forward, support young talent, and work to ensure that the future of motorsport is more diverse than the present. Joshua, Myles and Cordell thank you, I'm proud of all of you. pic.twitter.com/Kcd8NZW4y5