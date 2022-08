«Βουτιά στο παρελθόν» της Formula 1 και σε μία ιστορία με πρωταγωνιστή τον Τζένσον Μπάτον, που έμελλε να ταράξει τα νερά του σπορ και δημιούργησε μία μεγάλη δικαστική κόντρα ανάμεσα σε δύο ομάδες.

Στις αρχές της χιλιετίας ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Formula 1 ήταν ο Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός ξεκίνησε την καριέρα του στη Williams το 2000, ενώ τις επόμενες δύο χρονιές ήταν δανεικός στις Benetton και Renault. Με τη Williams να έχει στο δυναμικό της τους Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Ραλφ Σουμάχερ, δεν υπήρχε χώρος για τον Μπάτον, ο οποίος μετακόμισε στη BAR.

Στο τέλος του 2004 ξεκίνησε μία διαμάχη μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς η Williams τον ήθελε πίσω και Μπάτον υπέγραψε προσύμφωνο μαζί της, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στην BAR που κινήθηκε δικαστικά. Έπειτα από αρκετά επεισόδια και στροφή 180 μοιρών στην άποψη του Βρετανού για το πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, η Williams υποχώρησε, με την BAR να πληρώνει αποζημίωση 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο τότε διευθυντής της BAR, Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, μίλησε πρόσφατα στο Beyond the Grid και εξιστόρησε τα τότε γεγονότα ανάμεσα στις δύο ομάδες: «Όταν κοιτάω στο παρελθόν, ο Τζένσον ως νεαρός οδηγός, είχε κακές συμβουλές και επιρροές από το μάνατζμεντ του, κάτι που συμβαίνει συχνά με τους νέους οδηγούς και ειδικά στην περίπτωση του. Γύρω του είχε άτομα που είχαν προσωπικό συμφέρον. Δεν σκέφτονταν πρώτα τον Τζένσον και δεν έβλεπαν τη μεγαλύτερη εικόνα. Το έχω δει πολλές φορές, οδηγούς να χάνουν το δρόμο τους ή μεγάλες ευκαιρίες επειδή εμπιστεύθηκαν τους μάνατζερ τους, που είχαν διαφορετική οπτική. Εξαρτάσαι από μάνατζερ και δικηγόρους για να πάρουν αποφάσεις για εσένα. Όταν δεν συμπεριφέρεσαι σωστά, καταλήγεις σε ένα χαμό και αυτό ακριβώς ζήσαμε».

