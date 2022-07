Πρώην υπάλληλος της Aston Martin καταγγέλλει ρατσιστικές συμπεριφορές

Νέο περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά μέσα σε ομάδα της F1.

To τελευταίο διάστημα η Formula 1 έχει τεθεί αντιμέτωπη με περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς, με αποκορύφωμα την επίθεση του Νέλσον Πικέ στον Λιούις Χάμιλτον. Τώρα, ένα ακόμη περιστατικό βγαίνει στο φως της δημοσιότητας και αυτή τη φορά, αφορά περιβάλλον ομάδας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Sky News, ο Άινταν Λόου, καταγγέλλει ρατσιστική συμπεριφορά από πρώην συναδέλφους του στην Aston Martin για το χρώμα του δέρματός του. Έχοντας καταγωγή από τη Νότια Αφρική, ο Λόου διαθέτει δύο διαβατήρια, ενώ όπως αναφέρει, έφυγε από το ρόλο του στη βρετανική ομάδα τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Πριν καν μπω στο περιβάλλον εργασίας μου, μου είπαν “κοίτα αν έχεις πρόβλημα με το πώς μιλάμε εδώ, είναι απλά ο τρόπος που το κάνουμε”. Δεν μου απεύθυναν το λόγο ως Άιντι ή κάτι τέτοιο. Με φώναζαν αρ*πη. Προς το τέλος της θητείας μου είχα καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει», ανέφερε ο πρώην εργαζόμενος της βρετανικής ομάδας.

Η απάντηση της Aston Martin ήταν άμεση και αναφέρει επίσης πως ο λόγος που ο Λόου απομακρύνθηκε ήταν επειδή δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση στο χώρο εργασίας, ενώ τόνισε πως δύο άτομα που ήταν υπεύθυνα για τη ρατσιστική συμπεριφορά εναντίων του 25χρονου, απολύθηκαν επίσης.

«Η Aston Martin F1 λειτουργεί με πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά το ρατσισμό, την ομοφοβία και οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, τα παράπονά του αφορούσαν πραγματικά γεγονότα, αντιμετωπίστηκαν αμέσως και επιβλήθηκαν οι απαραίτητες κυρώσεις. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα που ενεπλάκησαν στο ζήτημα αυτό δεν δουλεύουν πια στην Aston Martin F1 και δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα. Το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα λυπηρό και οι σωστές αποφάσεις πάρθηκαν. Είμαστε ακόμα σε επαφή με τον κ. Λόου».

We have a zero-tolerance policy on discriminatory behaviour of any kind. We were extremely disappointed that two of our supplier’s contractors had behaved so appallingly. We acted swiftly and applied our zero-tolerance policy. They no longer work for that supplier, therefore. https://t.co/5uOTGZOAGt