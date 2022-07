Δύο οδηγοί που μεγάλωσαν μαζί ως καλύτεροι φίλοι έγιναν παγκόσμιοι πρωταθλητές στην F1 και εξελίχθηκαν σε άσπονδοι εχθροί.

Η ιστορία των Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ ως teammates είναι παράδειγμα προς αποφυγήν για όλες τις ομάδες. Οι δύο οδηγοί μπορεί να μεγάλωσαν ως πολύ στενοί φίλοι, όμως το 2014 έχοντας ένα μονοθέσιο ικανό για πρωτάθλημα όλα άλλαξαν. Οι σχέσεις τους έγιναν ψυχρές, ενώ μέχρι και το 2016 που ήταν teammates, είχαν γίνει εχθροί μέσα στο ίδιο γκαράζ.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι δυο τους είχαν αψιμαχίες και συγκρούσεις εντός πίστας είχαν δημιουργήσει ένα τοξικό κλίμα στην ομάδα. Έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι την εμπειρία αυτή, ο Νίκο Ρόσμπεργκ αποκαλύπτει τώρα πότε ξεκίνησε η κόντρα του με τον Χάμιλτον.

«Συνέβη όταν ξεκινήσαμε να μαχόμαστε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όχι νωρίτερα. Όμως έτσι γίνεται πάντα. Όταν μάχεσαι για νίκες και τίτλους, δεν μπορείς να έχεις πια μια καλή σχέση. Ξεκίνησε από τον πρώτο αγώνα και συνεχίστηκε στην πορεία. Εάν θέλεις να πάρεις το παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν μπορείς να παίζεις πέτρα, ψαλίδι χαρτί. Πρέπει να δοκιμάσεις τα όρια και να πας σε γκρίζες ζώνες για να κερδίσεις. Ειδικά όταν δύο οδηγοί είναι σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο», ανέφερε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2016 μιλώντας στο Eurosport.

