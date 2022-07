Η παγκόσμια ομοσπονδία λαμβάνει δράση για να αυξήσει την ασφάλεια των μονοθεσίων μετά το τρομακτικό ατύχημα που έλαβε χώρα στο Σίλβερστον.

H Formula 1 μαζί με την FIA εργάζονται σκληρά το τελευταίες εβδομάδες ώστε να βελτιώσουν την ασφάλεια των μονοθεσίων. Αφορμή ήταν το ατύχημα του Γκουάνγιου Ζου στο Grand Prix Μ. Βρετανίας που έκοψε την ανάσα.

Ο Κινέζος οδηγός είχε επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG στην εκκίνηση του αγώνα του Σίλβερστον. Συγκεκριμένα, ο οδηγός της γερμανικής ομάδας κινήθηκε διαγώνια και είχε επαφή με τον Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να εμβολίσει την Alfa Romeo του Κινέζου. Η C42 αναποδογύρισε και κατέληξε με βίαιο τρόπο στον προστατευτικό φράκτη.

Το σημείο που προκάλεσε το ανησυχία της FIA ήταν πως το “Roll Hoop” που είναι τοποθετημένο πάνω από το κεφάλι του οδηγού αποκολλήθηκε κατά τη σύγκρουση. Όπως αναφέρει το racingnews365, η παγκόσμια ομοσπονδία ετοιμάζει αλλαγές που θα εφαρμοστούν από το 2023.

Μαζί με τις αεροδυναμικές αλλαγές που θα εφαρμοστούν για να καταπολεμήσουν τις αναπηδήσεις, το τεχνικό συμβούλιο της Formula 1 αποφάσισε να λάβει πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναφορικά με τα “Roll Hoop” στα μονοθέσια.

Παράλληλα η FIA διεξάγει έρευνα σχετικά με το συμβάν στο Σίλβερστον και τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια. Η παγκόσμια ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ομάδες πάνω στο θέμα αυτό, καθώς η ασφάλεια των οδηγών αποτελεί πάντα προτεραιότητα. Άλλωστε ο Κινέζος οδηγός σώθηκε χάρη στο Halo, ένα σύστημα ασφαλείας που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε... "φωτοστέφανο" που προστατεύει από ακραίες καταστάσεις.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0