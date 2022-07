Η ιταλική ομάδα θέλει να λύσει τα κακώς κείμενα σχετικά με το μονοθέσιό της, με τη φετινή σεζόν να φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο.

Το 2022, η πρώτη σεζόν στη νέα εποχή της Formula 1 δεν εξελίσσεται καθόλου ικανοποιητικά για τη Scuderia AlphaTauri. Η ομάδα δεν έχει την ταχύτητα ώστε να παλεύει για βαθμούς σε κάθε αγώνα όπως την περασμένη χρονιά. Η AT03 είναι ένα μονοθέσιο που σπάνια πλέον μπαίνει στο Q3, ενώ στις αρχές του 2022 ο οδηγός της, Πιέρ Γκασλί, είχε δηλώσει πως θα θέλει να μάχεται στις πρώτες θέσεις στους αγώνες.

Με τη φετινή σεζόν να μην αποδίδει τα αναμενόμενα, η ομάδα της Φαέντσα της Ιταλίας ψάχνει λύσεις για να βελτιώσει την απόδοσή της. Ο τεχνικός διευθυντής της, Τζόντι Έγκιντον, αποκάλυψε στο autosport πως ετοιμάζεται ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων: «Έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα του τι μπορούμε να λύσουμε. Έχουμε μία μεγάλη αναβάθμιση που έρχεται στη Γαλλία, στο αμάξωμα και στο πάτωμα. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τις αδυναμίες που έχουμε βρει. Είναι αεροδυναμική αναβάθμιση και αυτός είναι ο μεγάλος πόλεμος στο grid αυτή τη στιγμή. Αν ανταποκριθεί η αναβάθμιση στις προσδοκίες, το μονοθέσιο θα είναι ευκολότερο στο στήσιμο».

Ένα μεγάλο ζήτημα της φετινής χρονιάς είναι το porpoising και οι αναπηδήσεις των μονοθεσίων που είναι αποτέλεσμα των αεροδυναμικών αλλαγών. Ο Έγκιντον αποκάλυψε πως η ομάδα του έχει αντιμετωπίσει σωστά το αεροδυναμικό φαινόμενο.

«Δεν μας έχει επηρεάσει πολύ το porpoising. Νωρίς στη χρονιά μάθαμε ορισμένα πράγματα με το πάτωμα και αντιδράσαμε άμεσα και φέραμε ορισμένες μικρές αναβαθμίσεις και στην Ίμολα φέραμε κάτι πιο μεγάλο. Τώρα όμως εστιάζουμε στους αεροδυναμικούς τομείς που θέλουμε να αντλήσουμε απόδοση και ποιοι συγκεκριμένοι τομείς είναι αυτοί», ανέφερε ο Βρετανός.

Το πρόβλημα της Scuderia AlphaTauri στη φετινή χρονιά είναι κυρίως οι στροφές υψηλής ταχύτητας, ενώ υπολείπεται έναντι του ανταγωνισμού σε συνολική αεροδυναμική απόδοση. Στο μέσον της σεζόν, η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών με μόλις 27 βαθμούς, 9 περισσότερους από την Aston Martin.

