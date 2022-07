Δεν θα αργήσει η ώρα που ο Γερμανός πολυπρωταθλητής θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με το αν θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στην F1.

Στo τέλος του 2020 ο Σεμπάστιαν Φέτελ αποχώρησε από τη Scuderia Ferrari και ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Aston Martin. Επιπλέον, εκτός από οδηγός της βρετανικής ομάδας στη Formula 1, έγινε και μέτοχος στην εταιρεία και μαζί ξεκίνησαν ένα πλάνο διάρκειας 5 ετών ώστε να πάνε μαζί την αγωνιστική ομάδα στην κορυφή.

Πλέον στα 35 του χρόνια, ο Φέτελ βλέπει το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ουσιαστικές συζητήσεις με την ομάδα. Στο πλαίσιο του GP Αυστρίας, ο Γερμανός ρωτήθηκε από το F1-Insider για το αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και αποκάλυψε πως πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων.

«Η απόφαση για το νέο συμβόλαιο εκκρεμεί ακόμα, αλλά θα το σκεφτώ τις επόμενες εβδομάδες. Φυσικά αυτό εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί το μονοθέσιο και από τις δυνατότητες που βλέπω στην ομάδα. Έχω πει αρκετές φορές πως θέλω να μάχομαι για βαθμούς αλλά και για νίκες. Αλλιώς, δεν είναι διασκεδαστικό. Τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με την οικογένειά μου, πρέπει να βρω πόσο ρεαλιστικοί είναι οι στόχοι μου και πόση ενέργεια νιώθω πως έχω μέσα μου ώστε να συνεχίζω να βελτιώνομαι μαζί με την ομάδα», δήλωσε ο Φέτελ.

Έπειτα ρωτήθηκε αν η αλλαγή στρατοπέδου θα τον βοηθούσε: «Δεν το σκέφτομαι αυτό προς ώρας. Η Aston Martin είναι η πρώτη ομάδα που έχω συνομιλίες και θέλω να πάω παραπέρα το πρότζεκτ που ξεκινήσαμε μαζί».

Στο μισό της φετινής σεζόν της Formula 1, ο Φέτελ βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, ενώ η Aston Martin έχει περιοριστεί στην 9η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς.

