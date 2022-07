Ακόμη ένας οδηγός που τέθηκε κατά του τρόπου που ελέγχονταν οι παραβιάσεις των ορίων πίστας στο Σπίλμπεργκ ήταν ο Ολλανδός της Red Bull Racing.

Για πρώτη φορά στο 2022 είδαμε στην πίστα του Red Bull Ring τα όρια πίστας να είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους οδηγούς και τους αγωνοδίκες. Αποκορύφωμα ήταν το παράδειγμα του Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος προκρίθηκε στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών, ενώ είχε ξεπεράσει τα όρια πίστας. Αυτό βέβαια δεν πέρασε απαρατήρητο από τους αγωνοδίκες, που τον τιμώρησαν τρεις ώρες αργότερα.

Αρκετή κριτική έχει ασκηθεί στο πρόσωπο των Διευθυντών Αγώνων για την κατάσταση που επικρατεί, όχι μόνο για τα όρια της πίστας, αλλά και με τη διαχείριση των Grand Prix. Αμέσως μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στην Αυστρία, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, αναφέρθηκε στα όρια πίστας και δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος.

«Δεν εξαρτάται τελείως από τον Διευθυντή Αγώνα, νομίζω πως πρέπει να γίνει δουλειά μαζί με τους οδηγούς αντί να κρατάς μία συγκεκριμένη θέση και να γίνεται εγωιστής. Θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο για όλους, όχι μόνο για τους εαυτούς μας. Εμείς οι οδηγοί κάνουμε αρκετές συζητήσεις και στα περισσότερα θέματα συμφωνούμε. Αλλά τα όρια πίστας στην Αυστρία ήταν ένα ανέκδοτο. Όχι μόνο στη Formula 1 αλλά και στη Formula 2 και στη Formula 3. Είναι πολύ εύκολο να λες σε κάποιον “μείνε εντός ορίων”. Ακούγεται πολύ εύκολο αλλά δεν είναι», ανέφερε ο Ολλανδός της Red Bull Racing.

Όσο για τη λύση που προτείνει για τα όρια πίστας, o Φερστάπεν δήλωσε: «Ας βάλουν έναν τοίχο ή χώμα στις εξόδους των στροφών. Νομίζω πως είναι πολύ καλό γιατί αν βγεις εκτός γραμμής, τιμωρείς τον εαυτό σου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Αυτό το θέμα δημιουργεί μία κακή εικόνα για το σπορ».

Στον αγώνα της Κυριακής, είδαμε τους Γκουάνγιου Ζου, Πιέρ Γκασλί, Λάντο Νόρις και Σεμπάστιαν Φέτελ δέχθηκαν 5 δευτερόλεπτα ποινής για παραβίαση ορίων πίστας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των 71 γύρων και όχι μόνο, ακούσαμε πολλά παράπονα για τα όρια πίστας από τους αγωνοδίκες, με τον Νόρις της McLaren να τα χαρακτηρίζει ανόητα.

