Το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του Σαρλ Λεκλέρ, έκανε τον επικεφαλής της Scuderia Ferrari να μην κοιτάζει στις οθόνες την εξέλιξη του αγώνα.

Οι τελευταίοι γύροι του Grand Prix Αυστρίας εκτυλίχθηκαν δραματικά για τη Scuderia Ferrari. To πεντάλ του γκαζιού στο μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ είχε κολλήσει στο 30% και ο Μονεγάσκος ακόμα κι όταν πατούσε φρένο, δυσκολευόταν πολύ, ειδικά στις στροφές.

Αυτό προκάλεσε έντονες ανησυχίες στις τάξεις των κόκκινων, καθώς λίγους γύρους νωρίτερα ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα. Καθώς αρκετές φορές μέχρι τώρα τη φετινή σεζόν η ιταλική ομάδα αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστίας, το άγχος ήταν πολύ μεγάλο για την τύχη του Λεκλέρ.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, αποκάλυψε πως είχε σταματήσει να βλέπει τον αγώνα στους τελευταίους γύρους: «Ειλικρινά δεν ξέρω ποιο ήταν το πρόβλημα του Λεκλέρ. Άκουσα πως κάτι είχε γίνει και κοιτούσαμε την τηλεμετρία. Σε εκείνο το σημείο είχα σταματήσει να βλέπω τον αγώνα. Είμαι όμως πολύ χαρούμενος γιατί πήραμε δύο συνεχόμενες νίκες. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να ανακάμψουμε».

Επιπλέον ο Ιταλός εξήγησε τη σημασία που είχε η στρατηγική της ιταλικής ομάδας στον αγώνα. Σε αντίθεση με τον Αγώνα Sprint, ο μεγάλος στόχος ήταν η συνεχής πίεση στον Φερστάπεν.

«Στο κομμάτι της στρατηγικής, είναι πολύ δύσκολο για εμάς να κρίνουμε τι κάνουν οι άλλοι. Είδαμε όλα τα δεδομένα από το Σάββατο και προσπαθήσαμε να έχουμε τη σωστή ισορροπία με τα ελαστικά και τη διαχείρισή τους. Οι οδηγοί έκαναν φανταστική δουλειά. Άσκησαν πίεση στον Φερστάπεν, κάτι που έκανε τη διαφορά σε σχέση με τον Αγώνα Sprint. Είχαμε αποφασίσει πως η καλύτερη λύση ήταν να του ασκήσουμε πίεση και να τον κάνουμε να πάει ταχύτερα για να φθείρει τα ελαστικά του και αυτό απέδωσε», δήλωσε στο Sky Sports o Μπινότο.

Με το αποτέλεσμα αυτό η διαφορά της Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Red Bull Racing μειώθηκε στους 56 βαθμούς. Για το καλοκαιρινό διάλειμμα απομένουν πλέον δύο αγώνες σε Γαλλία και Ουγγαρία.

