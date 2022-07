Γκουστάβο Μενέζες στο Gazzetta: «Το 9Χ8 θα γίνει αφίσα στον τοίχο παιδιών»

Το επαναστατικό πρωτότυπο της Peugeot κάνει πρεμιέρα και ο εργοστασιακός οδηγός της μίλησε αποκλειστικά στον Π. Σεϊτανίδη για αυτή τη σπουδαία πρόκληση.

Η Peugeot ετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα του νέου, επαναστατικού 9X8 Hypercar με το οποίο επιστρέφει ως εργοστασιακή συμμετοχή στους Αγώνες Αντοχής, με στόχο να κατακτήσει των 24ωρο αγώνα Λε Μαν. Ένα αγωνιστικό πρωτότυπο που κόντρα σε όσα βλέπουμε στις πίστες, δεν έχει πίσω αεροτομή, αφού οι Γάλλοι έχουν πάει εντελώς κόντρα στο ρεύμα, εντοπίζοντας ένα διαφορετικό σχεδιαστικό δρόμο προς την επιτυχία.

Συναντήσαμε τον Γκουστάβο Μενέζες, τον Αμερικανό οδηγό της Peugeot που θα μοιραστεί το πρωτότυπο #94 με τον Γάλλο Λοίκ Ντιβάλ και τον Βρετανό Τζέιμς Ρόσιτερ, αρχής γενομένης από τον 6ωρο αγώνα της Μόντσα που διεξάγεται σήμερα στον «Ναό της Ταχύτητας».







Ο εκλεκτός αυτού του φιλόδοξου project που σόκαρε τον κόσμο των αγώνων, που έχει ήδη στο ενεργητικό του νίκη στις 24 ώρες Λε Μαν και έχει κατακτήσει τον τίτλο του WEC (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής) στην κατηγορία LMP2, μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta για το πανέμορφο και αινιγματικό 9X8, την προετοιμασία και τους στόχους της ομάδας του.

Όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε αυτό το αυτοκίνητο. Πως είναι να το οδηγεί;

Σε ευχαριστώ πως δεν έκανες κι εσύ πρώτη ερώτηση πως λειτουργεί δίχως πίσω αεροτομή (γέλια)! Μόνο αυτό με ρωτάνε πάντα και δεν μπορώ και να τους απαντήσω! Η αλήθεια είναι πως δείχνει υπέροχο και η επιδόσεις του είναι στο επίπεδο που θέλαμε. Ξέραμε πως θα είναι μεγάλη πρόκληση ο σχεδιασμός ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο και τώρα ήρθε η ώρα, όλη αυτή η δουλειά να φανεί στην πίστα. Έρχεται η ώρα του πρώτου αγώνα και είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό.





Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση όταν είδες το 9X8!

Για να πω την αλήθεια, το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν ενθουσιασμός. Διότι ήταν η πρώτη φορά μετά από πολύ, πολύ καιρό, που είδα κάτι διαφορετικό! Απ’ ευθείας σκέφτηκα: «Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει αφίσα στον τοίχο όλων των μικρών παιδιών που λατρεύουν τους αγώνες». Έπειτα, προφανώς υπήρχαν πολλές ερωτήσεις (γέλια). Μου έκαναν δυόμιση ώρες ανάλυσης σχετικά με το πως δουλεύει το όλο το concept, κάναμε και ατελείωτες δοκιμές, ήρθε η ώρα να το δούμε να αποδίδει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.





Μίλησε μου για τις δοκιμές εξέλιξης…

Μέχρι τώρα όλα έχουν πάει καλά. Έχουμε κάνει πολλές δοκιμές, έχουμε τεστάρει πολλά πράγματα και έχουμε δουλέψει πολύ ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο αγώνα του 9X8, στη Μόντσα.

Να μιλήσουμε και για στόχους; Ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι για την πρώτη σεζόν;

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: οι 24 ώρες Λε Μαν του 2023. Θέλουμε να κερδίσουμε εκεί, περιμένουμε να κερδίσουμε εκεί και θα δουλέψουμε όσο σκληρά χρειαστεί για να κερδίσουμε εκεί. Όσα προηγηθούν, θα είναι απλά προετοιμασία για το κυνήγι αυτού του στόχου.



Σε προσωπικό επίπεδο, πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση για εσένα;

Είναι η μεγαλύτερη που έχω αντιμετωπίσει! Αλλά νιώθω ταπεινότητα ενώπιον της. Διότι επιτέλους έχω φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο και απολαμβάνω την εμπιστοσύνη μίας τόσο μεγάλης ομάδας. Κάνω καθημερινά ότι μπορώ για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να πω την αλήθεια, είναι συναρπαστικό όλο αυτό. Κάθε φορά που πηγαίνω στο εργοστάσιο, βλέπω πως ήδη ετοιμάζουν κάτι νέο, κάτι διαφορετικό και καταλαβαίνεις γιατί οι έμπειροι και επιτυχημένοι οδηγοί βρίσκονται στο επίπεδο που βρίσκονται. Το χρόνο και την αφοσίωση που απαιτούνται για να κατανοήσεις πραγματικά όλη την τεχνολογία πίσω από τα υβριδικά αγωνιστικά οχήματα.





Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στη συζήτησή μας; Κάθε φορά που αναφέρεσαι σε αυτό το αυτοκίνητο, το χαμόγελό σου φτάνει ως τα αυτιά! Κι αυτό νομίζω λέει πολλά!

Όταν κανείς κοιτάξει το 9X8 θα καταλάβει γιατί έχω αυτό το μόνιμο χαμόγελο. Η πρόκληση είναι πέρα από κάθε φαντασία, να χτίσεις από το μηδέν κάτι που αφορά εντελώς διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία. Πλέον όλη η πίεση είναι στη δική μας πλευρά, πρέπει να δείξουμε πως αυτή η ιδέα αποδίδει. Είμαι ενθουσιασμένος, μου αρέσει να λειτουργώ υπό πίεση και νομίζω πως όλοι στην ομάδα κάνουν πολύ καλή δουλειά! Όλα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση.

