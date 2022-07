Η αγωνιστική δράση στο Σπίλμπεργκ ξεκινά στις 17.30 ώρα Ελλάδας με μία συναρπαστική μάχη 24 γύρων.

Ήρθε η ώρα για δράση στο Red Bull Ring και τον Αγώνα Sprint να χαρίζει τους πρώτους βαθμούς στο πλαίσιο του Grand Prix Αυστρίας, ενδέκατου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1!

Μετά την Ίμολα και το Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια, είναι η δεύτερη φορά φέτος που έχουμε αυτή τη δομή στο αγωνιστικό τριήμερο κι όπως και τότε, έτσι και τώρα, ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται στην pole position.

Στην ιταλική πίστα ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής είχε πάρει τα μέγιστα αφού μετά την pole, πήρε τους 8 πόντους της νίκης στον Αγώνα Sprint, τους 25 της νίκης στον Αγώνα της Κυριακής αλλά και τον ένα βαθμό του ταχύτερου γύρου. Τώρα, 19 οδηγοί φιλοδοξούν να του στερήσουν τη δυνατότητα να κάνει το ίδιο. Και κυρίως το δίδυμο της Scuderia Ferrari.

#OnThisDay 90 years ago...



The original Prancing Horse emblem made its debut - and the @ScuderiaFerrari cars are sporting it this weekend! 👍#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/3dcH96hH0l