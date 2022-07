Ο Ισπανός οδηγός δεν θα άλλαζε την απόφασή του στο Σίλβερστον και δηλώνει πως δεν θα υπακούσει σε εντολές της ομάδας να ευνοήσει τον Σαρλ Λεκλέρ.

Όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, η Scuderia Ferrari πήρε την κρίσιμη απόφαση να καλέσει για αλλαγή ελαστικών μόνο τον Κάρλος Σάινθ. Ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε στην πίστα με τη σκληρή γόμα ελαστικών και αυτό τον έριξε από την κορυφή, στην 4η θέση στα τελικά αποτελέσματα.

Λίγο πριν την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας η ιταλική ομάδα έδωσε εντολή στον Σάινθ να αφήσει απόσταση περίπου 10 μήκη μονοθεσίου από τον Λεκλέρ, κάτι που ισοδυναμεί περίπου 5-6 δευτερόλεπτα. Ο Ισπανός αρνήθηκε, όταν άρχισε η δράση πέρασε μπροστά από τον teammate του που με τη σειρά του, έδωσε μάχες αλλά δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο.

A class act on and off the track. We’ll get there together ❤#essereFerrari 🔴 #BritishGP pic.twitter.com/mfAQ3pcJRV