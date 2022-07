Για τρίτο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο της F1 ο καιρός αναμένεται να παίξει τα δικά του παιχνίδια και οι ανατροπές είναι πολύ πιθανές.

O μαγικός κόσμος της Formula 1 ταξιδεύει στο Σπίλμπεργκ για το Grand Prix Αυστρίας το τριήμερο 8-10 Ιουλίου. Ο ενδέκατος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία, έπειτα από τη συναρπαστική μάχη που είδαμε στο Σίλβερστον. Επιπλέον θα δούμε και Αγώνα Sprint, κάτι που δίνει την ευκαιρία στους οδηγούς να δώσουν περισσότερες μάχες και να διεκδικήσουν 10 επιπλέον βαθμούς.

Ο καιρός όμως αναμένεται να ανακατέψει την τράπουλα για τρίτο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο. Την Παρασκευή αναμένεται να έχουμε καλές συνθήκες στην πίστα, με τις θερμοκρασίες όμως να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στις ομάδες που δυσκολεύονται να φέρουν τα ελαστικά τους σε καλή θερμοκρασία. Παράλληλα οι χαμηλές θερμοκρασίες περιπλέκουν τις επιλογές των ομάδων σχετικά με την ψύξη των μονοθεσίων.

Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται παρόμοιος, όμως οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πιο υψηλές. Ο Αγώνας Sprint αναμένεται να διεξαχθεί με σύννεφα πάνω από την πίστα.

Την Κυριακή όμως τα πράγματα αλλάζουν. Η πρόβλεψη του καιρού κάνει λόγο για βροχή την ώρα του αγώνα, κάτι που θα φέρει τα πάνω-κάτω στο grid.

Τις προηγούμενες ημέρες η πιθανότητα βροχής ήταν πολύ υψηλή ακόμη και για την Παρασκευή, όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά.

Το Grand Prix Αυστρίας παίζει δυνατά στο gMotion by Gazzetta με τρία LIVE κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Το πρόγραμμα ξεκινά με τις κατατακτήριες δοκιμές την Παρασκευή, συνεχίζεται με τον Αγώνα Sprint το Σάββατο και ολοκληρώνεται με το Grand Prix της Κυριακής.

Lewis knows talent when he sees it! 💪#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mtANKdhZGV