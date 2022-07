Η ιταλική ομάδα ήταν το φαβορί όπως παραδέχονται στη Mercedes-AMG σε οποιαδήποτε συνθήκη στον αγώνα του Σίλβερστον.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικό, με τους τελευταίους 10 γύρους να προσφέρουν άπλετο θέαμα μεταξύ των οδηγών. Συγκεκριμένα οι Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing και Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG να δίνουν επικές μάχες ρόδα με ρόδα στο όριο.

Πριν όμως την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας που άλλαξε τα δεδομένα, η μάχη για τη νίκη ήταν ανάμεσα στους οδηγούς της Ferrari και τον Χάμιλτον. Ο Βρετανός ήταν εντός του DRS του Κάρλος Σάινθ, έχοντας μειώσει δραματικά τη διαφορά από τον αντίπαλό του.

Όμως τι πιστεύει η Mercedes για τον αγώνα του Χάμιλτον; Ο Βρετανός είχε τον καλύτερο μέσο όρο χρόνου σε ρυθμό αγώνα, όμως ένας μηχανικός της Mercedes-AMG, μιλώντας στο AMuS, ανέφερε πως η νίκη ήταν δύσκολος στόχος για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Είχαμε πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να φέρουμε σε κατάλληλη θερμοκρασία τα ελαστικά μας, σε σύγκριση με τη Ferrari. O Λιούις δεν θα είχε καμία ελπίδα απέναντι στις Ferrari μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας αν είχε τη σκληρή γόμα ελαστικών. Ήταν ξεκάθαρο για εμάς πως σε όλες τις περιστάσεις θα αλλάζαμε ελαστικά υπό το καθεστώς του αυτοκινήτου ασφαλείας», ανέφερε ο μηχανικός του οποίου η ταυτότητα παρέμεινε μυστική.

Εάν όμως δεν υπήρχε το αυτοκίνητο ασφαλείας, ο μηχανικός εξηγεί τι θα γινόταν: «Τον Σάινθ θα τον περνούσαμε σίγουρα. Με τον Λεκλέρ η κατάσταση θα ήταν πολύ δύσκολη».

